Айбокс Банк

deneg net написав:

Пояснсяю.По окончании депозита банк обязан вернуть деньги наличными из кассы, а если у вас есть карта, то получите б\н на карту. Так вот если банк не вернёт деньги наличными из кассы, то это грубое нарушение и можно оформлять требование или жалобу. А вот если кинули на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. И вот дальше банк может вам с этой карты не выдавать наличными оооочень долго, потому что обязательств выплатить с карты по первому требованию у банка нет. Выдадут ли вам в другом банке? Нет. Снимете ли вы валюту в банкомате? Тоже нет. Можете только рассчитаться этой картой в АТБ по курсу НБУ. Это не означает, что вам валюту с карты не выплатят, но такая вероятность выше чем просто счёт. Карта валютная нужна только за бугром, в Украине от неё толку никакого.