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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:11
deneg net написав:citramon
Пояснсяю.
По окончании депозита банк обязан вернуть деньги наличными из кассы, а если у вас есть карта, то получите б\н на карту. Так вот если банк не вернёт деньги наличными из кассы, то это грубое нарушение и можно оформлять требование или жалобу. А вот если кинули на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. И вот дальше банк может вам с этой карты не выдавать наличными оооочень долго, потому что обязательств выплатить с карты по первому требованию у банка нет. Выдадут ли вам в другом банке? Нет. Снимете ли вы валюту в банкомате? Тоже нет. Можете только рассчитаться этой картой в АТБ по курсу НБУ. Это не означает, что вам валюту с карты не выплатят, но такая вероятность выше чем просто счёт. Карта валютная нужна только за бугром, в Украине от неё толку никакого.
Ви договір читали взагалі? Кошти видаються не напряму з депозитного рахунку, в повертаються на поточний. Принципової різниці між тим, щоб не видати з поточного чи карткового немає.
Мені картковий не радили у відділенні, бо менеджеру чисто технічно більше рухів на його оформлення і видачу з нього, але загалом він був готовий.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:48
klug
Ничего подобного. С текущего счёта банк обязан вернуть депозит в валюте вклада, по договору. А по карточному счёту обязан обслуживать этот счёт, но не обязан выдавать деньги по первому требованию. Поэтому когда деньги после окончания депозита упали на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. А когда деньги упали на текущий счёт, то обязательства по возврату в валюте вклада ещё не выполнено в полной мере.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:50
lloydbanksua написав:deneg net
и как тут, кстати, отдают валюту? Подумываю зайти к ним на конвертационный.
Мне взовращают без малейших проблем, забрал уже два раза. Не надо даже заказывать валюту, просто пришёл и забрал в кассе. До сих пор не понимаю на чём они зарабатывают на таком депозите при их курсе, но отдают прекрасно
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:06
deneg net написав:klug
Ничего подобного. С текущего счёта банк обязан вернуть депозит в валюте вклада, по договору. А по карточному счёту обязан обслуживать этот счёт, но не обязан выдавать деньги по первому требованию. Поэтому когда деньги после окончания депозита упали на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. А когда деньги упали на текущий счёт, то обязательства по возврату в валюте вклада ещё не выполнено в полной мере.
Я полагаю это не просто ваши умозаключения, наверняка есть разъяснеиня ВСУ по спорным делам между вкладчиками и банками по выплате депозита на текущий/карточный счета ?
Можете дать ссылку на первоисточник или номер судебного дела ?
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:55
deneg net написав:klug
Ничего подобного. С текущего счёта банк обязан вернуть депозит в валюте вклада, по договору. А по карточному счёту обязан обслуживать этот счёт, но не обязан выдавать деньги по первому требованию. Поэтому когда деньги после окончания депозита упали на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. А когда деньги упали на текущий счёт, то обязательства по возврату в валюте вклада ещё не выполнено в полной мере.
Уже давно нет карточных счетов 2625. Теперь все текущие счета 2620. Просто одним счётом клиент распоряжается с использованием платёжной карты, а другим без её использования. По окончании депозита деньги могут зачисляться на текущий счёт, а могут и не зачисляться. Всё прописывается в депозитном договоре. С моей точки зрения лучше когда они не падают автоматом ни на один из счетов и не автопролонгируется.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:20
deneg net написав:klug
Ничего подобного. С текущего счёта банк обязан вернуть депозит в валюте вклада, по договору. А по карточному счёту обязан обслуживать этот счёт, но не обязан выдавать деньги по первому требованию. Поэтому когда деньги после окончания депозита упали на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. А когда деньги упали на текущий счёт, то обязательства по возврату в валюте вклада ещё не выполнено в полной мере.
Умови депозитного договору вважаються виконаними, коли кошти були повернуті вкладнику у готівковій формі або виплачені на вказаний при укладанні договору рахунок. У останньому випадку подальша для цих грошей визначається уже умовами договору конкретного рахунку. З точки зору ЦК що з поточних, що з карткових банк зобов'язаний виплатити кошти на першу вимогу. На практиці ж що для тих, що для інших можуть сказати, що готівки немає.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:26
deneg net написав:citramon
Пояснсяю.
По окончании депозита банк обязан вернуть деньги наличными из кассы, а если у вас есть карта, то получите б\н на карту. Так вот если банк не вернёт деньги наличными из кассы, то это грубое нарушение и можно оформлять требование или жалобу. А вот если кинули на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. И вот дальше банк может вам с этой карты не выдавать наличными оооочень долго, потому что обязательств выплатить с карты по первому требованию у банка нет. Выдадут ли вам в другом банке? Нет. Снимете ли вы валюту в банкомате? Тоже нет. Можете только рассчитаться этой картой в АТБ по курсу НБУ. Это не означает, что вам валюту с карты не выплатят, но такая вероятность выше чем просто счёт. Карта валютная нужна только за бугром, в Украине от неё толку никакого.
а если у вас есть текущий счет, то получите б\н на текущий счет.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:04
klug написав: deneg net написав:klug
Ничего подобного. С текущего счёта банк обязан вернуть депозит в валюте вклада, по договору. А по карточному счёту обязан обслуживать этот счёт, но не обязан выдавать деньги по первому требованию. Поэтому когда деньги после окончания депозита упали на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. А когда деньги упали на текущий счёт, то обязательства по возврату в валюте вклада ещё не выполнено в полной мере.
Умови депозитного договору вважаються виконаними, коли кошти були повернуті вкладнику у готівковій формі або виплачені на вказаний при укладанні договору рахунок. У останньому випадку подальша для цих грошей визначається уже умовами договору конкретного рахунку. З точки зору ЦК що з поточних, що з карткових банк зобов'язаний виплатити кошти на першу вимогу. На практиці ж що для тих, що для інших можуть сказати, що готівки немає.
Много лет назад, на какой-то из соседних веток обсуждалась ситуация, когда вкладчику банк вернул депозит на текущий или карточный счет , что в настоящее время с точки зрения плана счетов одно и то же (как верно было верно указано в пред посте). Далее вкладчик не мог ни снять нал , ни двинуть по безналу куда-то эти деньги, а банк-полутруп морочил голову завтраками. Вкладчик дошел до Верховного суда и суд признал , что перечисление денег на текущий счет без дальнейшей возможности вкладчика распорядиться средствами не является выполнением обязательства по договору банковского вклада. И поэтому вкладчик насчитал банку еще неплохую пеню за невыполнение обязательства по договору банковского вклада.
Возможно deneg net
тоже захочет сослаться на ту историю , возможно он помнит все подробности лучше меня..
Но с моей точки зрения в настоящеее время текущий счет не имеет никакого преимущества перед текущим счетом с картой. Если банк будет в предсмертной агонии, то деньги не удастся снять ни с одного , ни с другого. Но вот если с банком будет все норм, а будет недоступно по какой-то причине отделение, в котором вкладчик обслуживается, то карта имеет преимущества, как я писал в своем посте выше, с которого и началась дискуссия про текущий счет или текущий счет с картой для возврата депо.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:43
citramon написав:
Но вот если с банком будет все норм, а будет недоступно по какой-то причине отделение, в котором вкладчик обслуживается, то карта имеет преимущества, как я писал в своем посте выше, с которого и началась дискуссия про текущий счет или текущий счет с картой для возврата депо.
Мне в глобусе отдавали в другом отделении, когда моё не функционировало, без карты, имея только текущий.
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