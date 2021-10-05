Айбокс Банк

П2п переводы не тарифицируются по тарифам карты (п.2.4)
Тут вопрос о плате за использование сервиса п2п, в банке он платный? Я не знаю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 січ, 2023 22:20
la9
П2п переводы не тарифицируются по тарифам карты (п.2.4)
Тут вопрос о плате за использование сервиса п2п, в банке он платный? Я не знаю.
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