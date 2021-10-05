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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 січ, 2023 22:20
П2п переводы не тарифицируются по тарифам карты (п.2.4)
Тут вопрос о плате за использование сервиса п2п, в банке он платный? Я не знаю.
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demichh
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Додано: Пон 02 січ, 2023 23:30
demichh написав:
Я не знаю.
Просто треба дочитати до розділу 4, зокрема п. 4.4.2 і питання відпаде.
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klug
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Додано: Пон 02 січ, 2023 23:41
klug написав: demichh написав:
Я не знаю.
Просто треба дочитати до розділу 4, зокрема п. 4.4.2 і питання відпаде.
Очень мелкий шрифт на распечатке. Да сервис банка берет 0.75% + 5 грн. за п2п на карту другого банка (кому интересно).
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demichh
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Додано: Пон 02 січ, 2023 23:51
demichh написав: klug написав: demichh написав:
Я не знаю.
Просто треба дочитати до розділу 4, зокрема п. 4.4.2 і питання відпаде.
Очень мелкий шрифт на распечатке. Да сервис банка берет 0.75% + 5 грн. за п2п на карту другого банка (кому интересно).
Это да, понятно, поэтому и переспросил - за сдергивание мзды нет?
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la9
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