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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 22:20

la9

П2п переводы не тарифицируются по тарифам карты (п.2.4)
Тут вопрос о плате за использование сервиса п2п, в банке он платный? Я не знаю.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 23:30

  demichh написав: Я не знаю.

Просто треба дочитати до розділу 4, зокрема п. 4.4.2 і питання відпаде.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 23:41

  klug написав:
  demichh написав: Я не знаю.

Просто треба дочитати до розділу 4, зокрема п. 4.4.2 і питання відпаде.

Очень мелкий шрифт на распечатке. Да сервис банка берет 0.75% + 5 грн. за п2п на карту другого банка (кому интересно).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 23:51

  demichh написав:
  klug написав:
  demichh написав: Я не знаю.

Просто треба дочитати до розділу 4, зокрема п. 4.4.2 і питання відпаде.

Очень мелкий шрифт на распечатке. Да сервис банка берет 0.75% + 5 грн. за п2п на карту другого банка (кому интересно).

Это да, понятно, поэтому и переспросил - за сдергивание мзды нет?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 07:25

  deneg net написав:
  lloydbanksua написав:deneg net и как тут, кстати, отдают валюту? Подумываю зайти к ним на конвертационный.

Мне взовращают без малейших проблем, забрал уже два раза. Не надо даже заказывать валюту, просто пришёл и забрал в кассе. До сих пор не понимаю на чём они зарабатывают на таком депозите при их курсе, но отдают прекрасно

Доброго! Підкажіть де шукати в Києві на Магнітогорського і контакти відділення,окрім того що там колись було відділення банк Юніон стандарт,січ більше ніякої інформації
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 09:39

sens гугл і телефони відключили?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 09:41

  Ромасик написав:sens гугл і телефони відключили?

так,
коли нема світла
телехвон в відділенні теж не робить
J
 
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  #<1 ... 891011
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