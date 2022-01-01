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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 січ, 2023 22:20
П2п переводы не тарифицируются по тарифам карты (п.2.4)
Тут вопрос о плате за использование сервиса п2п, в банке он платный? Я не знаю.
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demichh
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Додано: Пон 02 січ, 2023 23:30
demichh написав:
Я не знаю.
Просто треба дочитати до розділу 4, зокрема п. 4.4.2 і питання відпаде.
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klug
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Додано: Пон 02 січ, 2023 23:41
klug написав: demichh написав:
Я не знаю.
Просто треба дочитати до розділу 4, зокрема п. 4.4.2 і питання відпаде.
Очень мелкий шрифт на распечатке. Да сервис банка берет 0.75% + 5 грн. за п2п на карту другого банка (кому интересно).
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demichh
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Додано: Пон 02 січ, 2023 23:51
demichh написав: klug написав: demichh написав:
Я не знаю.
Просто треба дочитати до розділу 4, зокрема п. 4.4.2 і питання відпаде.
Очень мелкий шрифт на распечатке. Да сервис банка берет 0.75% + 5 грн. за п2п на карту другого банка (кому интересно).
Это да, понятно, поэтому и переспросил - за сдергивание мзды нет?
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la9
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Додано: Вів 03 січ, 2023 07:25
deneg net написав: lloydbanksua написав:deneg net
и как тут, кстати, отдают валюту? Подумываю зайти к ним на конвертационный.
Мне взовращают без малейших проблем, забрал уже два раза. Не надо даже заказывать валюту, просто пришёл и забрал в кассе. До сих пор не понимаю на чём они зарабатывают на таком депозите при их курсе, но отдают прекрасно
Доброго! Підкажіть де шукати в Києві на Магнітогорського і контакти відділення,окрім того що там колись було відділення банк Юніон стандарт,січ більше ніякої інформації
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sens
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Додано: Вів 03 січ, 2023 09:39
sens гугл і телефони відключили?
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Ромасик
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Додано: Вів 03 січ, 2023 09:41
Ромасик написав:sens
гугл і телефони відключили?
так,
коли нема світла
телехвон в відділенні теж не робить
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J
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Додано: Вів 03 січ, 2023 10:15
Так, на практике, есть комисс за сдергивание с айбокскард?
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la9
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Додано: Вів 03 січ, 2023 10:16
Кстати, на счёт отделения, в Киеве какое посоветуете для обслуживания? Центральное, у них, вроде, на Деловой.
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lloydbanksua
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