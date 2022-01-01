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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:26

lloydbanksua

був у відділенні на Золотоустіський, обслуговування нормальне. Забрав депо (єдиний мінус - одна з банкнот виявилася надірваною, коли попросив замінити - принесли меншими номіналами, кажуть такого самого номіналу нема).
Маю в них ще айбокскард, сьогодні відправив поповнення сером з іншого банку 2 години тому - ще не зарахувалось, чекаю
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:01

  Ромасик написав:sens гугл і телефони відключили?

Відділення працює з листопада
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:42

Коллеги, кто-то может сказать, как на практике, мзда за сдергивание с айбокскард берется?
la9
 
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