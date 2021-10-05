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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:26
lloydbanksua
був у відділенні на Золотоустіський, обслуговування нормальне. Забрав депо (єдиний мінус - одна з банкнот виявилася надірваною, коли попросив замінити - принесли меншими номіналами, кажуть такого самого номіналу нема).
Маю в них ще айбокскард, сьогодні відправив поповнення сером з іншого банку 2 години тому - ще не зарахувалось, чекаю
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:01
Ромасик написав:sens
гугл і телефони відключили?
Відділення працює з листопада
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Додано: Вів 03 січ, 2023 17:42
Коллеги, кто-то может сказать, как на практике, мзда за сдергивание с айбокскард берется?
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la9
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:16
la9 написав:
Коллеги, кто-то может сказать, как на практике, мзда за сдергивание с айбокскард берется?
Монобанк,заходить без комісії,знімаю з копійками
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sens
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Додано: Сер 04 січ, 2023 14:32
Ни через какой банк не могу сдернуть с айбокскарда. Может, потому, что смс не подключен?
Нужен смс банкинг для этого?
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la9
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