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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:26

lloydbanksua

був у відділенні на Золотоустіський, обслуговування нормальне. Забрав депо (єдиний мінус - одна з банкнот виявилася надірваною, коли попросив замінити - принесли меншими номіналами, кажуть такого самого номіналу нема).
Маю в них ще айбокскард, сьогодні відправив поповнення сером з іншого банку 2 години тому - ще не зарахувалось, чекаю
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:01

  Ромасик написав:sens гугл і телефони відключили?

Відділення працює з листопада
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:42

Коллеги, кто-то может сказать, как на практике, мзда за сдергивание с айбокскард берется?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:16

  la9 написав:Коллеги, кто-то может сказать, как на практике, мзда за сдергивание с айбокскард берется?

Монобанк,заходить без комісії,знімаю з копійками
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:32

Ни через какой банк не могу сдернуть с айбокскарда. Может, потому, что смс не подключен?
Нужен смс банкинг для этого?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:45

Кто-то пользуется вообще приложением?
Так и не получилось зарегиться ни в приложухе ни на сайте
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 19:12

  emeta написав:Кто-то пользуется вообще приложением?
Так и не получилось зарегиться ни в приложухе ни на сайте

В приложухе (при наличии карты) - без проблем.
А ИБ у них пашет ? Думаю, что нет.

Можно ли открыть конвертдепо с карточного счёта ?
Куры говорят, что нет. Только с текущего.
Но я не очень им верю, лучше уточнить
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 19:18

  mustbe написав:
  emeta написав:Кто-то пользуется вообще приложением?
Так и не получилось зарегиться ни в приложухе ни на сайте

В приложухе (при наличии карты) - без проблем.
А ИБ у них пашет ? Думаю, что нет.

Можно ли открыть конвертдепо с карточного счёта ?
Куры говорят, что нет. Только с текущего.
Но я не очень им верю, лучше уточнить

Был в отделении на днях, уточнял по поводу конвертдепо - менеджер сказала, что депо открыть можно только с текущего (хотя говорил ей об айбокс карт, ссылалась на то, что с карточным счетом на межбанк не выходят). Поинтересовался, хотя бы пополнить карту, а потом перекинуть на счёт - по платёжке 20 грн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 19:26

  lloydbanksua написав:менеджер сказала, что депо открыть можно только с текущего (хотя говорил ей об айбокс карт, ссылалась на то, что с карточным счетом на межбанк не выходят). Поинтересовался, хотя бы пополнить карту, а потом перекинуть на счёт - по платёжке 20 грн.

Перебьются.
Буду по старинке сэпить на текущий.
Жаль, что нельзя отследить момент прихода. Ну да ладно
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:16

  mustbe написав:
  emeta написав:Кто-то пользуется вообще приложением?
Так и не получилось зарегиться ни в приложухе ни на сайте

В приложухе (при наличии карты) - без проблем.
А ИБ у них пашет ? Думаю, что нет.

Можно ли открыть конвертдепо с карточного счёта ?
Куры говорят, что нет. Только с текущего.
Но я не очень им верю, лучше уточнить


Есть две карты, но это не гарантия, что получится
с середины декабря кормят завтраками
в очередной раз днем обратился в поддержку по поводу невозможности зарегиться в приложении
до сих пор Наразі перевіряємо інформацію, очікуйте, будь ласка
Мне говорят, кидайте на карту, потом в отделении перекинем на текущий всё равно
emeta
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