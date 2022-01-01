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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:26
lloydbanksua
був у відділенні на Золотоустіський, обслуговування нормальне. Забрав депо (єдиний мінус - одна з банкнот виявилася надірваною, коли попросив замінити - принесли меншими номіналами, кажуть такого самого номіналу нема).
Маю в них ще айбокскард, сьогодні відправив поповнення сером з іншого банку 2 години тому - ще не зарахувалось, чекаю
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sergii_naushenko
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:01
Ромасик написав:sens
гугл і телефони відключили?
Відділення працює з листопада
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Додано: Вів 03 січ, 2023 17:42
Коллеги, кто-то может сказать, как на практике, мзда за сдергивание с айбокскард берется?
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la9
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:16
la9 написав:
Коллеги, кто-то может сказать, как на практике, мзда за сдергивание с айбокскард берется?
Монобанк,заходить без комісії,знімаю з копійками
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sens
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Додано: Сер 04 січ, 2023 14:32
Ни через какой банк не могу сдернуть с айбокскарда. Может, потому, что смс не подключен?
Нужен смс банкинг для этого?
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la9
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Додано: Сер 04 січ, 2023 15:45
Кто-то пользуется вообще приложением?
Так и не получилось зарегиться ни в приложухе ни на сайте
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emeta
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Додано: Сер 04 січ, 2023 19:12
emeta написав:
Кто-то пользуется вообще приложением?
Так и не получилось зарегиться ни в приложухе ни на сайте
В приложухе (при наличии карты) - без проблем.
А ИБ у них пашет ? Думаю, что нет.
Можно ли открыть конвертдепо с карточного счёта ?
Куры говорят, что нет. Только с текущего.
Но я не очень им верю, лучше уточнить
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mustbe
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Додано: Сер 04 січ, 2023 19:18
mustbe написав: emeta написав:
Кто-то пользуется вообще приложением?
Так и не получилось зарегиться ни в приложухе ни на сайте
В приложухе (при наличии карты) - без проблем.
А ИБ у них пашет ? Думаю, что нет.
Можно ли открыть конвертдепо с карточного счёта ?
Куры говорят, что нет. Только с текущего.
Но я не очень им верю, лучше уточнить
Был в отделении на днях, уточнял по поводу конвертдепо - менеджер сказала, что депо открыть можно только с текущего (хотя говорил ей об айбокс карт, ссылалась на то, что с карточным счетом на межбанк не выходят). Поинтересовался, хотя бы пополнить карту, а потом перекинуть на счёт - по платёжке 20 грн.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 04 січ, 2023 19:26
lloydbanksua написав:
менеджер сказала, что депо открыть можно только с текущего (хотя говорил ей об айбокс карт, ссылалась на то, что с карточным счетом на межбанк не выходят). Поинтересовался, хотя бы пополнить карту, а потом перекинуть на счёт - по платёжке 20 грн.
Перебьются.
Буду по старинке сэпить на текущий.
Жаль, что нельзя отследить момент прихода. Ну да ладно
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mustbe
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:16
mustbe написав: emeta написав:
Кто-то пользуется вообще приложением?
Так и не получилось зарегиться ни в приложухе ни на сайте
В приложухе (при наличии карты) - без проблем.
А ИБ у них пашет ? Думаю, что нет.
Можно ли открыть конвертдепо с карточного счёта ?
Куры говорят, что нет. Только с текущего.
Но я не очень им верю, лучше уточнить
Есть две карты, но это не гарантия, что получится
с середины декабря кормят завтраками
в очередной раз днем обратился в поддержку по поводу невозможности зарегиться в приложении
до сих пор Наразі перевіряємо інформацію, очікуйте, будь ласка
Мне говорят, кидайте на карту, потом в отделении перекинем на текущий всё равно
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emeta
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