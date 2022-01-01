Айбокс Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:01
Я теж зайшов з пропозицією відкрити картку замість поточного - сказали, що так не прокатить. Тоді я сказав, що картку відкривати не буду і відкрив поточний. Тепер мені при кожному візиті її тулять, типу ви ж хотіли, а у нас план
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:44
айбокс
Гм. а мне открыли с айбокс карты (перед НГ зашел в отделение уточнил). Пополнял по номеру счета в кассе перед открытием депо. Но заблокировали карту на сутки шоб я деньги оттуда не умыкнул. Пришлось на отделение на разблокировку зайти второй раз, благо рядом был. Индивидуальные особенности отделений.
Додано: Чет 05 січ, 2023 11:07
Панове, кілька питань:
1. Якщо відключити смс-інформування на айбокскард, то 3дс-коди будуть надходити?
2. Хтось пробував при оформленні конверт-депо відкрити й валютну картку (тарифний пакет Депозитний) - щоб депо по закінченню був зарахований саме на неї? Судячи з тарифів - все має бути безкоштовно.
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