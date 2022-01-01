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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

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Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:01

Я теж зайшов з пропозицією відкрити картку замість поточного - сказали, що так не прокатить. Тоді я сказав, що картку відкривати не буду і відкрив поточний. Тепер мені при кожному візиті її тулять, типу ви ж хотіли, а у нас план :roll:
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:44

айбокс

  mustbe написав:
  lloydbanksua написав:менеджер сказала, что депо открыть можно только с текущего (хотя говорил ей об айбокс карт, ссылалась на то, что с карточным счетом на межбанк не выходят). Поинтересовался, хотя бы пополнить карту, а потом перекинуть на счёт - по платёжке 20 грн.

Перебьются.
Буду по старинке сэпить на текущий.
Жаль, что нельзя отследить момент прихода. Ну да ладно

Гм. а мне открыли с айбокс карты (перед НГ зашел в отделение уточнил). Пополнял по номеру счета в кассе перед открытием депо. Но заблокировали карту на сутки шоб я деньги оттуда не умыкнул. Пришлось на отделение на разблокировку зайти второй раз, благо рядом был. Индивидуальные особенности отделений.
demichh
 
Повідомлень: 2825
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:07

Панове, кілька питань:
1. Якщо відключити смс-інформування на айбокскард, то 3дс-коди будуть надходити?
2. Хтось пробував при оформленні конверт-депо відкрити й валютну картку (тарифний пакет Депозитний) - щоб депо по закінченню був зарахований саме на неї? Судячи з тарифів - все має бути безкоштовно.
dr_morgenstern
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