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Айбокс Банк
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:44
mustbe написав: lloydbanksua написав:
менеджер сказала, что депо открыть можно только с текущего (хотя говорил ей об айбокс карт, ссылалась на то, что с карточным счетом на межбанк не выходят). Поинтересовался, хотя бы пополнить карту, а потом перекинуть на счёт - по платёжке 20 грн.
Перебьются.
Буду по старинке сэпить на текущий.
Жаль, что нельзя отследить момент прихода. Ну да ладно
Гм. а мне открыли с айбокс карты (перед НГ зашел в отделение уточнил). Пополнял по номеру счета в кассе перед открытием депо. Но заблокировали карту на сутки шоб я деньги оттуда не умыкнул. Пришлось на отделение на разблокировку зайти второй раз, благо рядом был. Индивидуальные особенности отделений.
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demichh
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Додано: Чет 05 січ, 2023 11:07
Панове, кілька питань:
1. Якщо відключити смс-інформування на айбокскард, то 3дс-коди будуть надходити?
2. Хтось пробував при оформленні конверт-депо відкрити й валютну картку (тарифний пакет Депозитний) - щоб депо по закінченню був зарахований саме на неї? Судячи з тарифів - все має бути безкоштовно.
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dr_morgenstern
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:36
dr_morgenstern написав:
Панове, кілька питань:
1. Якщо відключити смс-інформування на айбокскард, то 3дс-коди будуть надходити?
2. Хтось пробував при оформленні конверт-депо відкрити й валютну картку (тарифний пакет Депозитний) - щоб депо по закінченню був зарахований саме на неї? Судячи з тарифів - все має бути безкоштовно.
1. Нет, не будут.
2. Да, можно. Только она может быть именной (инстант не открывают).
Все это со слов менеджера. Как на практике - нужно проверять, но первому пункту, скорее всего правда.
Востаннє редагувалось lloydbanksua
в Чет 05 січ, 2023 17:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:38
В Киеве отделение на Деловой в связи с ремонтом временно переезжает на Крещатик 7/11
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mustbe
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Додано: Чет 05 січ, 2023 17:51
Так там уже есть рабочее отделение, видно вместе будут, или на 2 этаже бывшего помещения где былл отделение кредит днепра.
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demichh
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Додано: Чет 05 січ, 2023 19:03
mustbe написав:
В Киеве отделение на Деловой в связи с ремонтом временно переезжает на Крещатик 7/11
На сайте такой информации нет. Раздолбайство.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:02
lloydbanksua
1. Тобто, якщо не підключене смс-інформування, неможливо буде здійснити оплату на сайтах, де вимагається введення отр-коду?
В мене в кількох банках є картки, в них смс-інформування відключено, але отр-код при оплаті приходять.
До речі, при самій першій спробі авторизації в онлайн-банкінгу "Айбокса" при відключеному смс-інформуванні, отр-код приходили...
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sergii_naushenko
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:42
sergii_naushenko саме так.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:33
а где включать -отключать смс информирование в приложении?
И как/когда списываются 5грн/мес. С каждой карты или как?
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emeta
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:51
emeta написав:
а где включать -отключать смс информирование в приложении?
И как/когда списываются 5грн/мес. С каждой карты или как?
Я так понимаю, что отключается/включается в отделении. Не забывайте, что банк далеко не самый технологичный.
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