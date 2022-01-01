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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:54

  lloydbanksua написав:
  emeta написав:а где включать -отключать смс информирование в приложении?
И как/когда списываются 5грн/мес. С каждой карты или как?

Я так понимаю, что отключается/включается в отделении. Не забывайте, что банк далеко не самый технологичный.


Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:03

  emeta написав:,
  emeta написав:, 5грн/мес. С каждой карты или как?

Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование

а вы думали как банк попал в 10-ку самых прибыльных банков :mrgreen:
J
 
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