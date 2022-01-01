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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:54
lloydbanksua написав: emeta написав:
а где включать -отключать смс информирование в приложении?
И как/когда списываются 5грн/мес. С каждой карты или как?
Я так понимаю, что отключается/включается в отделении. Не забывайте, что банк далеко не самый технологичный.
Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:03
emeta написав:
,
emeta написав:
, 5грн/мес. С каждой карты или как?
Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование
а вы думали как банк попал в 10-ку самых прибыльных банков
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