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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:54

  lloydbanksua написав:
  emeta написав:а где включать -отключать смс информирование в приложении?
И как/когда списываются 5грн/мес. С каждой карты или как?

Я так понимаю, что отключается/включается в отделении. Не забывайте, что банк далеко не самый технологичный.


Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:03

  emeta написав:,
  emeta написав:, 5грн/мес. С каждой карты или как?

Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование

а вы думали как банк попал в 10-ку самых прибыльных банков :mrgreen:
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 09:09

  moveton написав:Сдать нал в кассу обычно не очень долго (правда, в Айбоксе за это берут небольшой комис и, заразы, даже не подсказывают, что депо можно открывать и безналом и тогда комиса не будет)

Безналом - это сэпом на текущий ?
А как быстро айбокс принимает сэп ?
Если засунуть котлету в аллу и сразу сэпнуть на ибокс - через какое время туда можно ехать ?
Или лучше котлетой пополнить карточку ибокс (через кассу/терминал) и открывать депо с карточного счёта (через текущий) ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 09:12

  emeta написав:Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование

Мне при получении карты включили смс-инфо (чтобы пришёл пин), после чего сразу выключили.
Зависит от просвещённости кур в отделении
mustbe
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