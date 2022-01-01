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Айбокс Банк
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:54
lloydbanksua написав: emeta написав:
а где включать -отключать смс информирование в приложении?
И как/когда списываются 5грн/мес. С каждой карты или как?
Я так понимаю, что отключается/включается в отделении. Не забывайте, что банк далеко не самый технологичный.
Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование
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emeta
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:03
emeta написав:
,
emeta написав:
, 5грн/мес. С каждой карты или как?
Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование
а вы думали как банк попал в 10-ку самых прибыльных банков
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Додано: Чет 12 січ, 2023 09:09
moveton написав:
Сдать нал в кассу обычно не очень долго (правда, в Айбоксе за это берут небольшой комис и, заразы, даже не подсказывают, что депо можно открывать и безналом и тогда комиса не будет)
Безналом - это сэпом на текущий ?
А как быстро айбокс принимает сэп ?
Если засунуть котлету в аллу и сразу сэпнуть на ибокс - через какое время туда можно ехать ?
Или лучше в отделении котлетой пополнить карточку ибокс (через кассу/терминал) и открывать депо с карточного счёта (через текущий) ?
Перекидка денег с карточного на текущий - это мгновенная операция ? Типа внутрибанк ?
Или придётся ждать час-два-три ?
Востаннє редагувалось mustbe
в Чет 12 січ, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 09:12
emeta написав:
Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование
Мне при получении карты включили смс-инфо (чтобы пришёл пин), после чего сразу выключили.
Зависит от просвещённости кур в отделении
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Додано: Чет 12 січ, 2023 09:51
mustbe
на днях открывал конвертдепо, пополнял счёт сепом. Один раз с Аллы, другой с Укрсиба, приходило в течение часа-полутора. Оформил, кстати, валютную карту, ранее спрашивали коллеги.
mustbe написав:
Перекидка денег с карточного на текущий - это мгновенная операция ? Типа внутрибанк ?
Или придётся ждать час-два-три ?
Да, но день в день не получится, только на следующий. Поэтому, если без комиссии, то только СЕП.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 12 січ, 2023 09:56
lloydbanksua написав:mustbe
на днях открывал конвертдепо, пополнял счёт сепом. Один раз с Аллы, другой с Укрсиба, приходило в течение часа-полутора.
А как вы отследили момент прихода ?
Текущий же не виден в приложухе
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Додано: Чет 12 січ, 2023 10:00
mustbe написав: lloydbanksua написав:mustbe
на днях открывал конвертдепо, пополнял счёт сепом. Один раз с Аллы, другой с Укрсиба, приходило в течение часа-полутора.
А как вы отследили момент прихода ?
Текущий же не виден в приложухе
Звонил менеджеру, чтобы она посмотрела, пришли ли на счёт.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:53
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Додано: Чет 12 січ, 2023 15:33
Буду забирати картку у відділенні, спитаю у менеджера.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:53
mustbe написав: emeta написав:
Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование
Мне при получении карты включили смс-инфо (чтобы пришёл пин), после чего сразу выключили.
Зависит от просвещённости кур в отделении
Аналогічно.
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