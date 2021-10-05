Айбокс Банк

В моём отд куры норм, для конверта бумагу берут без комиса. Поэтому СЭПом не заморачиваюсь. Всё реально зависит от несушек в отд.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 січ, 2023 21:06
В моём отд куры норм, для конверта бумагу берут без комиса. Поэтому СЭПом не заморачиваюсь. Всё реально зависит от несушек в отд.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:58
є підозра що то для юриків. Для фізиків застосунок.
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