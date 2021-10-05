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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:06

  mustbe написав:
  emeta написав:Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование

Мне при получении карты включили смс-инфо (чтобы пришёл пин), после чего сразу выключили.
Зависит от просвещённости кур в отделении

В моём отд куры норм, для конверта бумагу берут без комиса. Поэтому СЭПом не заморачиваюсь. Всё реально зависит от несушек в отд.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:58

  vitaliy1111 написав:Комусь вдалося підключити Інтернет Банкінг тут ?
https://ib.iboxbank.online:2053/ifobsCl ... orm.action

є підозра що то для юриків. Для фізиків застосунок.
ScaryBee
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