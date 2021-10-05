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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 січ, 2023 21:06
mustbe написав: emeta написав:
Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование
Мне при получении карты включили смс-инфо (чтобы пришёл пин), после чего сразу выключили.
Зависит от просвещённости кур в отделении
В моём отд куры норм, для конверта бумагу берут без комиса. Поэтому СЭПом не заморачиваюсь. Всё реально зависит от несушек в отд.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:58
є підозра що то для юриків. Для фізиків застосунок.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:25
ScaryBee написав:
є підозра що то для юриків. Для фізиків застосунок.
странно что на ifobs триггер не сработал
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:45
ScaryBee написав:
є підозра що то для юриків. Для фізиків застосунок.
Там есть, как для физ.лиц, так и для предпринимателей. Зарегистрировался, но на почту ничего не пришло.
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