Айбокс Банк

В моём отд куры норм, для конверта бумагу берут без комиса. Поэтому СЭПом не заморачиваюсь. Всё реально зависит от несушек в отд.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 січ, 2023 21:06
В моём отд куры норм, для конверта бумагу берут без комиса. Поэтому СЭПом не заморачиваюсь. Всё реально зависит от несушек в отд.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:58
є підозра що то для юриків. Для фізиків застосунок.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:25
странно что на ifobs триггер не сработал
Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:45
Там есть, как для физ.лиц, так и для предпринимателей. Зарегистрировался, но на почту ничего не пришло.
Додано: Пон 16 січ, 2023 21:31
Для тих , хто любить поповнювати картки через термінал:
адреси Київ, вул.Героїв Космосу 19-Н, за якою, згідно інформації на сайті, знаходиться термінал, не існує!Просто немає такого будинку.
Магазин, в якому знаходиться термінал, має адресу: вул.Якуба Коласа 25
Додано: Суб 21 січ, 2023 21:49
Зашел почитать про хваленую карту с 12% на остаток.
Посмотрел
Кто уже пробовал, можете прояснить?
И второй вопрос: виртуальные карты у них есть или это только для киевлян?
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