Айбокс Банк

Для тих , хто любить поповнювати картки через термінал: адреси Київ, вул.Героїв Космосу 19-Н, за якою, згідно інформації на сайті, знаходиться термінал, не існує!Просто немає такого будинку. Магазин, в якому знаходиться термінал, має адресу: вул.Якуба Коласа 25
Зашел почитать про хваленую карту с 12% на остаток. Посмотрел тарифный пакет IBOXCARD. То, что я увидел: можно и завести по безналу, и вывести по P2P (правда, непонятно, и "толкалка", и "тянучка" будет зе комиссии или нет).
Кто уже пробовал, можете прояснить? И второй вопрос: виртуальные карты у них есть или это только для киевлян?
Искатель написав:Зашел почитать про хваленую карту с 12% на остаток. Посмотрел тарифный пакет IBOXCARD. То, что я увидел: можно и завести по безналу, и вывести по P2P (правда, непонятно, и "толкалка", и "тянучка" будет зе комиссии или нет).
На гілці уже, звичайно ж, обговорювалося кілька разів, тому числі незнижуваний звлишок, і платні СМСки, без яких картка придатна лиш для терміналів та банкоматів. Тарифи на операції безпосередньо у застосунку прописані у розділі 4.
Искатель написав:И второй вопрос: виртуальные карты у них есть или это только для киевлян?
Де Ви знайшли згадку про віртуалки у цих тарифах і до чого тут кияни?