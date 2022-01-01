Айбокс Банк

citramon написав:

klug написав: deneg net написав: klug

Ничего подобного. С текущего счёта банк обязан вернуть депозит в валюте вклада, по договору. А по карточному счёту обязан обслуживать этот счёт, но не обязан выдавать деньги по первому требованию. Поэтому когда деньги после окончания депозита упали на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. А когда деньги упали на текущий счёт, то обязательства по возврату в валюте вклада ещё не выполнено в полной мере. Ничего подобного. С текущего счёта банк обязан вернуть депозит в валюте вклада, по договору. А по карточному счёту обязан обслуживать этот счёт, но не обязан выдавать деньги по первому требованию. Поэтому когда деньги после окончания депозита упали на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. А когда деньги упали на текущий счёт, то обязательства по возврату в валюте вклада ещё не выполнено в полной мере.

Умови депозитного договору вважаються виконаними, коли кошти були повернуті вкладнику у готівковій формі або виплачені на вказаний при укладанні договору рахунок. У останньому випадку подальша для цих грошей визначається уже умовами договору конкретного рахунку. З точки зору ЦК що з поточних, що з карткових банк зобов'язаний виплатити кошти на першу вимогу. На практиці ж що для тих, що для інших можуть сказати, що готівки немає. Умови депозитного договору вважаються виконаними, коли кошти були повернуті вкладнику у готівковій формі або виплачені на вказаний при укладанні договору рахунок. У останньому випадку подальша для цих грошей визначається уже умовами договору конкретного рахунку. З точки зору ЦК що з поточних, що з карткових банк зобов'язаний виплатити кошти на першу вимогу. На практиці ж що для тих, що для інших можуть сказати, що готівки немає.

Много лет назад, на какой-то из соседних веток обсуждалась ситуация, когда вкладчику банк вернул депозит на текущий или карточный счет , что в настоящее время с точки зрения плана счетов одно и то же (как верно было верно указано в пред посте). Далее вкладчик не мог ни снять нал , ни двинуть по безналу куда-то эти деньги, а банк-полутруп морочил голову завтраками. Вкладчик дошел до Верховного суда и суд признал , что перечисление денег на текущий счет без дальнейшей возможности вкладчика распорядиться средствами не является выполнением обязательства по договору банковского вклада. И поэтому вкладчик насчитал банку еще неплохую пеню за невыполнение обязательства по договору банковского вклада.Возможнотоже захочет сослаться на ту историю , возможно он помнит все подробности лучше меня..Но с моей точки зрения в настоящеее время текущий счет не имеет никакого преимущества перед текущим счетом с картой. Если банк будет в предсмертной агонии, то деньги не удастся снять ни с одного , ни с другого. Но вот если с банком будет все норм, а будет недоступно по какой-то причине отделение, в котором вкладчик обслуживается, то карта имеет преимущества, как я писал в своем посте выше, с которого и началась дискуссия про текущий счет или текущий счет с картой для возврата депо.