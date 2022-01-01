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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:06

  mustbe написав:
  emeta написав:Горячая линия заверяет, что нельзя отключить смс информирование

Мне при получении карты включили смс-инфо (чтобы пришёл пин), после чего сразу выключили.
Зависит от просвещённости кур в отделении

В моём отд куры норм, для конверта бумагу берут без комиса. Поэтому СЭПом не заморачиваюсь. Всё реально зависит от несушек в отд.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:58

  vitaliy1111 написав:Комусь вдалося підключити Інтернет Банкінг тут ?
https://ib.iboxbank.online:2053/ifobsCl ... orm.action

є підозра що то для юриків. Для фізиків застосунок.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:25

  ScaryBee написав:
  vitaliy1111 написав:Комусь вдалося підключити Інтернет Банкінг тут ?
https://ib.iboxbank.online:2053/ifobsCl ... orm.action

є підозра що то для юриків. Для фізиків застосунок.


странно что на ifobs триггер не сработал
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:45

  ScaryBee написав:
  vitaliy1111 написав:Комусь вдалося підключити Інтернет Банкінг тут ?
https://ib.iboxbank.online:2053/ifobsCl ... orm.action

є підозра що то для юриків. Для фізиків застосунок.

Там есть, как для физ.лиц, так и для предпринимателей. Зарегистрировался, но на почту ничего не пришло.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:20

iFobs це для юриків
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:31

Для тих , хто любить поповнювати картки через термінал:
адреси Київ, вул.Героїв Космосу 19-Н, за якою, згідно інформації на сайті, знаходиться термінал, не існує!Просто немає такого будинку.
Магазин, в якому знаходиться термінал, має адресу: вул.Якуба Коласа 25
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:49

Зашел почитать про хваленую карту с 12% на остаток.
Посмотрел тарифный пакет IBOXCARD. То, что я увидел: можно и завести по безналу, и вывести по P2P (правда, непонятно, и "толкалка", и "тянучка" будет зе комиссии или нет).

Кто уже пробовал, можете прояснить?
И второй вопрос: виртуальные карты у них есть или это только для киевлян? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:28

  Искатель написав:Зашел почитать про хваленую карту с 12% на остаток.
Посмотрел тарифный пакет IBOXCARD. То, что я увидел: можно и завести по безналу, и вывести по P2P (правда, непонятно, и "толкалка", и "тянучка" будет зе комиссии или нет).

На гілці уже, звичайно ж, обговорювалося кілька разів, тому числі незнижуваний звлишок, і платні СМСки, без яких картка придатна лиш для терміналів та банкоматів. Тарифи на операції безпосередньо у застосунку прописані у розділі 4.

  Искатель написав:И второй вопрос: виртуальные карты у них есть или это только для киевлян? :)

Де Ви знайшли згадку про віртуалки у цих тарифах і до чого тут кияни?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 02:08

  citramon написав:
  klug написав:
  deneg net написав:klug
Ничего подобного. С текущего счёта банк обязан вернуть депозит в валюте вклада, по договору. А по карточному счёту обязан обслуживать этот счёт, но не обязан выдавать деньги по первому требованию. Поэтому когда деньги после окончания депозита упали на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. А когда деньги упали на текущий счёт, то обязательства по возврату в валюте вклада ещё не выполнено в полной мере.

Умови депозитного договору вважаються виконаними, коли кошти були повернуті вкладнику у готівковій формі або виплачені на вказаний при укладанні договору рахунок. У останньому випадку подальша для цих грошей визначається уже умовами договору конкретного рахунку. З точки зору ЦК що з поточних, що з карткових банк зобов'язаний виплатити кошти на першу вимогу. На практиці ж що для тих, що для інших можуть сказати, що готівки немає.

Много лет назад, на какой-то из соседних веток обсуждалась ситуация, когда вкладчику банк вернул депозит на текущий или карточный счет , что в настоящее время с точки зрения плана счетов одно и то же (как верно было верно указано в пред посте). Далее вкладчик не мог ни снять нал , ни двинуть по безналу куда-то эти деньги, а банк-полутруп морочил голову завтраками. Вкладчик дошел до Верховного суда и суд признал , что перечисление денег на текущий счет без дальнейшей возможности вкладчика распорядиться средствами не является выполнением обязательства по договору банковского вклада. И поэтому вкладчик насчитал банку еще неплохую пеню за невыполнение обязательства по договору банковского вклада.
Возможно deneg net тоже захочет сослаться на ту историю , возможно он помнит все подробности лучше меня..
Но с моей точки зрения в настоящеее время текущий счет не имеет никакого преимущества перед текущим счетом с картой. Если банк будет в предсмертной агонии, то деньги не удастся снять ни с одного , ни с другого. Но вот если с банком будет все норм, а будет недоступно по какой-то причине отделение, в котором вкладчик обслуживается, то карта имеет преимущества, как я писал в своем посте выше, с которого и началась дискуссия про текущий счет или текущий счет с картой для возврата депо.

"...Перерахування коштів з депозитного рахунку на поточний рахунок вкладника за відсутності реальної можливості користуватися картковим рахунком не дає підстав для висновку про те, що зобов'язання банку про повернення суми вкладу з нарахованими процентами є виконаним".
Ця правова позиція, незалежно від того, який це рахунок - поточний або картковий, вперше була висловлена Верховним Судом України і була залишена без змін Великою Палатою Верховного Суду:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/81574008
Honestus
 
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