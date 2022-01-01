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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 січ, 2023 11:11
Отримав картку IBOXCARD, після активаціїі зміни Pin коду. відключили отримання СМС, закрили стару депозитну картку. Поповнив через касу, після цього стороннім P2P. Все без коміса, в додатку відобразилось миттєво. У відділенні поставили власний термінал ІBOX, в якому також поповнення цеї картки без комісії, а от всі інші банки у тому числі Моно, БВР з комісією.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 10:36
Попытался зарегистрироваться в интернет-банкинге для физ. лиц, благо на сайте банка есть подробная инструкция. Заполнил форму, после этого выдало: «Ожидайте сообщение о регистрации на почту» На почту ничего не пришло. Перезвонил в поддержку. Там мне объяснили, что заполнить форму не достаточно, нужны ещё какие-то данные. Дали другой номер телефона. По этому номеру снова дали ещё один номер телефона. Дозвониться туда за 2 дня так и не удалось, постоянно отвечает робот, что все заняты, оставьте сообщение. На сообщения никто не отвечает.
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