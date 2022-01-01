Айбокс Банк

Отримав картку IBOXCARD, після активаціїі зміни Pin коду. відключили отримання СМС, закрили стару депозитну картку. Поповнив через касу, після цього стороннім P2P. Все без коміса, в додатку відобразилось миттєво. У відділенні поставили власний термінал ІBOX, в якому також поповнення цеї картки без комісії, а от всі інші банки у тому числі Моно, БВР з комісією.
Попытался зарегистрироваться в интернет-банкинге для физ. лиц, благо на сайте банка есть подробная инструкция. Заполнил форму, после этого выдало: «Ожидайте сообщение о регистрации на почту» На почту ничего не пришло. Перезвонил в поддержку. Там мне объяснили, что заполнить форму не достаточно, нужны ещё какие-то данные. Дали другой номер телефона. По этому номеру снова дали ещё один номер телефона. Дозвониться туда за 2 дня так и не удалось, постоянно отвечает робот, что все заняты, оставьте сообщение. На сообщения никто не отвечает.
Djus написав:Попытался зарегистрироваться в интернет-банкинге для физ. лиц, благо на сайте банка есть подробная инструкция. Заполнил форму, после этого выдало: «Ожидайте сообщение о регистрации на почту» На почту ничего не пришло. Перезвонил в поддержку. Там мне объяснили, что заполнить форму не достаточно, нужны ещё какие-то данные. Дали другой номер телефона. По этому номеру снова дали ещё один номер телефона. Дозвониться туда за 2 дня так и не удалось, постоянно отвечает робот, что все заняты, оставьте сообщение. На сообщения никто не отвечает.
(044)205-4175, небось? Меня туда колл центр (который на сайте банка указан) послал с другими словами: "Онлайн регистрация у нас вообще не работает. Звоните в IT отдел по этому номеру, они вас заведут и будет вам ИБ. Мы этого сделать не можем". Ну а по номеру только робот охотно позволяет только заплатить денег за звонок на 044 и послушать "Все операторы (походу, целый ноль) заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии". Так что не очень-то карта даёт доступ в ИБ. Приложение работает, но толку-то с него, когда в нём только карточные счета.
(044)205-4175, небось? Меня туда колл центр (который на сайте банка указан) послал с другими словами: "Онлайн регистрация у нас вообще не работает. Звоните в IT отдел по этому номеру, они вас заведут и будет вам ИБ. Мы этого сделать не можем". Ну а по номеру только робот охотно позволяет только заплатить денег за звонок на 044 и послушать "Все операторы (походу, целый ноль) заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии". Так что не очень-то карта даёт доступ в ИБ. Приложение работает, но толку-то с него, когда в нём только карточные счета.
Да, колл-центр послал на (044)205-4175, я туда дозвонился, сказали нужно звонить (044)205-41-91, а уже здесь только робот отвечает.
Искатель написав:Зашел почитать про хваленую карту с 12% на остаток. Посмотрел тарифный пакет IBOXCARD. То, что я увидел: можно и завести по безналу, и вывести по P2P (правда, непонятно, и "толкалка", и "тянучка" будет зе комиссии или нет).
Кто уже пробовал, можете прояснить? И второй вопрос: виртуальные карты у них есть или это только для киевлян?