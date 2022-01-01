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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:11

Re: Айбокс Банк

Отримав картку IBOXCARD, після активаціїі зміни Pin коду. відключили отримання СМС, закрили стару депозитну картку. Поповнив через касу, після цього стороннім P2P. Все без коміса, в додатку відобразилось миттєво. У відділенні поставили власний термінал ІBOX, в якому також поповнення цеї картки без комісії, а от всі інші банки у тому числі Моно, БВР з комісією.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 10:36

Недоделанный интернет-банкинг

Попытался зарегистрироваться в интернет-банкинге для физ. лиц, благо на сайте банка есть подробная инструкция. Заполнил форму, после этого выдало: «Ожидайте сообщение о регистрации на почту» На почту ничего не пришло. Перезвонил в поддержку. Там мне объяснили, что заполнить форму не достаточно, нужны ещё какие-то данные. Дали другой номер телефона. По этому номеру снова дали ещё один номер телефона. Дозвониться туда за 2 дня так и не удалось, постоянно отвечает робот, что все заняты, оставьте сообщение. На сообщения никто не отвечает.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:49

Колеги-практики!
Чи надходять паролі при відключеному СМС-інформуванні по IBOXCard? (гарячка стверджує, що не надходять, але маю сумнів))).
AlexTk
2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:06

  AlexTk написав:Колеги-практики!
Чи надходять паролі при відключеному СМС-інформуванні по IBOXCard? (гарячка стверджує, що не надходять, але маю сумнів))).



Горячка може відключити СМС-інформування чи потрібно тільки звертатися у відділення?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 18:05

  Djus написав:Попытался зарегистрироваться в интернет-банкинге для физ. лиц, благо на сайте банка есть подробная инструкция. Заполнил форму, после этого выдало: «Ожидайте сообщение о регистрации на почту» На почту ничего не пришло. Перезвонил в поддержку. Там мне объяснили, что заполнить форму не достаточно, нужны ещё какие-то данные. Дали другой номер телефона. По этому номеру снова дали ещё один номер телефона. Дозвониться туда за 2 дня так и не удалось, постоянно отвечает робот, что все заняты, оставьте сообщение. На сообщения никто не отвечает.

(044)205-4175, небось? :wink: Меня туда колл центр (который на сайте банка указан) послал с другими словами: "Онлайн регистрация у нас вообще не работает. Звоните в IT отдел по этому номеру, они вас заведут и будет вам ИБ. Мы этого сделать не можем". Ну а по номеру только робот охотно позволяет только заплатить денег за звонок на 044 и послушать "Все операторы (походу, целый ноль) заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии". Так что не очень-то карта даёт доступ в ИБ.
Приложение работает, но толку-то с него, когда в нём только карточные счета.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:03

(044)205-4175, небось? :wink: Меня туда колл центр (который на сайте банка указан) послал с другими словами: "Онлайн регистрация у нас вообще не работает. Звоните в IT отдел по этому номеру, они вас заведут и будет вам ИБ. Мы этого сделать не можем". Ну а по номеру только робот охотно позволяет только заплатить денег за звонок на 044 и послушать "Все операторы (походу, целый ноль) заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии". Так что не очень-то карта даёт доступ в ИБ.
Приложение работает, но толку-то с него, когда в нём только карточные счета.

Да, колл-центр послал на (044)205-4175, я туда дозвонился, сказали нужно звонить (044)205-41-91, а уже здесь только робот отвечает.
Djus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:40

  Искатель написав:Зашел почитать про хваленую карту с 12% на остаток.
Посмотрел тарифный пакет IBOXCARD. То, что я увидел: можно и завести по безналу, и вывести по P2P (правда, непонятно, и "толкалка", и "тянучка" будет зе комиссии или нет).

Кто уже пробовал, можете прояснить?
И второй вопрос: виртуальные карты у них есть или это только для киевлян? :)

Проверил тянучку - без комиссии.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:05

Re: Айбокс Банк

На счёт смс в IboxCard - у кого-то сняли 5 грн.? Ни в конце месяца, ни в начале этого не списали. Горячка сказала, что может снимут в день открытия карты, что довольно странно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:29

  lloydbanksua написав:На счёт смс в IboxCard - у кого-то сняли 5 грн.? Ни в конце месяца, ни в начале этого не списали. Горячка сказала, что может снимут в день открытия карты, что довольно странно.

какого открытия? там карта мгновенного выпуска
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:37

  J написав:
  lloydbanksua написав:На счёт смс в IboxCard - у кого-то сняли 5 грн.? Ни в конце месяца, ни в начале этого не списали. Горячка сказала, что может снимут в день открытия карты, что довольно странно.

какого открытия? там карта мгновенного выпуска

А дата выдачи мгновенной карты - это разве не дата открытия?)
lloydbanksua
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