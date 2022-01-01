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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:37

lloydbanksua

Яким банком тягнули?
Я пробував тягнути пумбом - помилка. Дзвонив у підтримку айбокса - сказали, що з цим сайтом (сайтом пумба) їх банк не працює. Запропонували переказувати з сайта айбокса, але там комісія. Нецікаво
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:39

Так тянуть с отключенным сервисом смс возможно?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:50

  sergii_naushenko написав:lloydbanksua

Яким банком тягнули?
Я пробував тягнути пумбом - помилка. Дзвонив у підтримку айбокса - сказали, що з цим сайтом (сайтом пумба) їх банк не працює. Запропонували переказувати з сайта айбокса, але там комісія. Нецікаво

Сенсом (альфой).
Только что специально попробовал пумбом стянуть - прошло без проблем.

  emeta написав:Так тянуть с отключенным сервисом смс возможно?

Вроде нельзя, поэтому и оставил смс.
lloydbanksua
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