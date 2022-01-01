Айбокс Банк

lloydbanksua
Яким банком тягнули?
Я пробував тягнути пумбом - помилка. Дзвонив у підтримку айбокса - сказали, що з цим сайтом (сайтом пумба) їх банк не працює. Запропонували переказувати з сайта айбокса, але там комісія. Нецікаво
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лют, 2023 12:37
lloydbanksua
Яким банком тягнули?
Я пробував тягнути пумбом - помилка. Дзвонив у підтримку айбокса - сказали, що з цим сайтом (сайтом пумба) їх банк не працює. Запропонували переказувати з сайта айбокса, але там комісія. Нецікаво
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:50
Сенсом (альфой).
Только что специально попробовал пумбом стянуть - прошло без проблем.
Вроде нельзя, поэтому и оставил смс.
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