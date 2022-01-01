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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Айбокс Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:37

lloydbanksua

Яким банком тягнули?
Я пробував тягнути пумбом - помилка. Дзвонив у підтримку айбокса - сказали, що з цим сайтом (сайтом пумба) їх банк не працює. Запропонували переказувати з сайта айбокса, але там комісія. Нецікаво
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:39

Так тянуть с отключенным сервисом смс возможно?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:50

  sergii_naushenko написав:lloydbanksua

Яким банком тягнули?
Я пробував тягнути пумбом - помилка. Дзвонив у підтримку айбокса - сказали, що з цим сайтом (сайтом пумба) їх банк не працює. Запропонували переказувати з сайта айбокса, але там комісія. Нецікаво

Сенсом (альфой).
Только что специально попробовал пумбом стянуть - прошло без проблем.

  emeta написав:Так тянуть с отключенным сервисом смс возможно?

Вроде нельзя, поэтому и оставил смс.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 19:52

  sergii_naushenko написав:Запропонували переказувати з сайта айбокса, але там комісія. Нецікаво

Недавно их кур в отделении спрашивал, как в их тарифах сочетается:
2. Операції за рахунком**
(** - за виключенням операцій здійснених в Платіжному додатку "Айбокс Пей")
2.4. Безготівкові розрахунки
Переказ коштів з картки АТ "АЙБОКС БАНК" на будь-яку картку банків України (P2P перекази)
не тарифікується

и
4. Операції в Платіжному додатку "Айбокс Пей"
4.4.2. Переказ з картки, емітованої АТ "АЙБОКС БАНК" на картку іншого Банку України
0,75 % + 5 (UAH)


Они били себя пяткой в грудь, что первое - это про форму на сайте. Может можно комис за их счёт записать? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:29

  moveton написав:,
Они били себя пяткой в грудь, что первое - это про форму на сайте. Может можно комис за их счёт записать? :roll:

ага это про форму на сайте другого банка :mrgreen:
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:33

Что за форма то?

https://ibox.ua/pay-card

https://payment.iboxua.com/ua/ibox-bank ... 765149287c

:?:
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 20:49

  emeta написав:Что за форма то?
https://ibox.ua/pay-card

https://payment.iboxua.com/ua/ibox-bank ... 765149287c

Точные подробности не оглашались :lol: Наверное, первая, которая "1% + 5 грн". Можно ещё их коллцентр помучить, но что-то мне подсказывает, что система, как у Сени: перевод по тарифам карты бесплатно, но у системы перевода есть свой комис, который тарифов карты как бы не касается :P
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 10:41

  moveton написав:
  emeta написав:Что за форма то?
https://ibox.ua/pay-card

https://payment.iboxua.com/ua/ibox-bank ... 765149287c

Точные подробности не оглашались :lol: Наверное, первая, которая "1% + 5 грн". Можно ещё их коллцентр помучить, но что-то мне подсказывает, что система, как у Сени: перевод по тарифам карты бесплатно, но у системы перевода есть свой комис, который тарифов карты как бы не касается :P


поддержка уверяет, что в пункте 2.4 имеются ввиду сторонние p2p сервисы.
Мол, в их приложении комиссия за p2p перевод, а если пользоваться сторонним ИБ, то без комиссии.
Но нужно подключать СМС инфо за 5грн
emeta
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