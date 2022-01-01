Яким банком тягнули? Я пробував тягнути пумбом - помилка. Дзвонив у підтримку айбокса - сказали, що з цим сайтом (сайтом пумба) їх банк не працює. Запропонували переказувати з сайта айбокса, але там комісія. Нецікаво
Яким банком тягнули? Я пробував тягнути пумбом - помилка. Дзвонив у підтримку айбокса - сказали, що з цим сайтом (сайтом пумба) їх банк не працює. Запропонували переказувати з сайта айбокса, але там комісія. Нецікаво
Сенсом (альфой). Только что специально попробовал пумбом стянуть - прошло без проблем.
emeta написав:Так тянуть с отключенным сервисом смс возможно?
sergii_naushenko написав:Запропонували переказувати з сайта айбокса, але там комісія. Нецікаво
Недавно их кур в отделении спрашивал, как в их тарифах сочетается:
2. Операції за рахунком** (** - за виключенням операцій здійснених в Платіжному додатку "Айбокс Пей") 2.4. Безготівкові розрахунки Переказ коштів з картки АТ "АЙБОКС БАНК" на будь-яку картку банків України (P2P перекази) не тарифікується
и
4. Операції в Платіжному додатку "Айбокс Пей" 4.4.2. Переказ з картки, емітованої АТ "АЙБОКС БАНК" на картку іншого Банку України 0,75 % + 5 (UAH)
Они били себя пяткой в грудь, что первое - это про форму на сайте. Может можно комис за их счёт записать?
Точные подробности не оглашались Наверное, первая, которая "1% + 5 грн". Можно ещё их коллцентр помучить, но что-то мне подсказывает, что система, как у Сени: перевод по тарифам карты бесплатно, но у системы перевода есть свой комис, который тарифов карты как бы не касается
Точные подробности не оглашались Наверное, первая, которая "1% + 5 грн". Можно ещё их коллцентр помучить, но что-то мне подсказывает, что система, как у Сени: перевод по тарифам карты бесплатно, но у системы перевода есть свой комис, который тарифов карты как бы не касается
поддержка уверяет, что в пункте 2.4 имеются ввиду сторонние p2p сервисы. Мол, в их приложении комиссия за p2p перевод, а если пользоваться сторонним ИБ, то без комиссии. Но нужно подключать СМС инфо за 5грн