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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:16

  [Fin501] написав:
  emeta написав:Что за форма то?

https://ibox.ua/pay-card

https://payment.iboxua.com/ua/ibox-bank ... 765149287c

:?:
ibox-терминалы
(первая ссылка)
и
iboxbank
(вторая ссылка)

это две РАЗНЫЕ несвязанные между собой финансовые организации, специально интересовался.


почему они должны были быть связанными?
emeta
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