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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лют, 2023 16:16
[Fin501] написав:
ibox-терминалы
(первая ссылка)
и
iboxbank
(вторая ссылка)
это две РАЗНЫЕ несвязанные между собой финансовые организации, специально интересовался.
почему они должны были быть связанными?
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