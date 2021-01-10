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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лют, 2023 16:16
[Fin501] написав:
ibox-терминалы
(первая ссылка)
и
iboxbank
(вторая ссылка)
это две РАЗНЫЕ несвязанные между собой финансовые организации, специально интересовался.
почему они должны были быть связанными?
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Додано: Пон 13 лют, 2023 17:13
[Fin501] написав:Айбокс банк
Главное отделение (офис) на Дилова9А, Киев - НА РЕМОНТЕ, т.е. вообще не обслуживает.
по-нормальному, можно было бы о ремонте ЦО и на офсайте указать в разделе "отделения банка"
Приміщення на ремонті. Відділення працює, але тимчасово на Хрещатику.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:38
Как качество купюр на майдане, плохое?
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:48
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