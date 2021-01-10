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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лют, 2023 16:16
[Fin501] написав:
ibox-терминалы
(первая ссылка)
и
iboxbank
(вторая ссылка)
это две РАЗНЫЕ несвязанные между собой финансовые организации, специально интересовался.
почему они должны были быть связанными?
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emeta
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Додано: Пон 13 лют, 2023 17:13
[Fin501] написав:Айбокс банк
Главное отделение (офис) на Дилова9А, Киев - НА РЕМОНТЕ, т.е. вообще не обслуживает.
по-нормальному, можно было бы о ремонте ЦО и на офсайте указать в разделе "отделения банка"
Приміщення на ремонті. Відділення працює, але тимчасово на Хрещатику.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:38
Как качество купюр на майдане, плохое?
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:48
demichh які завезуть
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Додано: Вів 14 лют, 2023 17:39
В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же
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emeta
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Додано: Вів 14 лют, 2023 17:55
emeta написав:
В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же
80 грн в месяц или разово ?
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J
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Додано: Вів 14 лют, 2023 17:57
J написав: emeta написав:
В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же
80 грн в месяц или разово ?
разово
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emeta
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Додано: Вів 14 лют, 2023 18:12
emeta написав:
В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же
Т.е. карты и текущие счета - это как бы два отдельных банка и клиент не может через Интернет между ними даже переводить? Экие затейники.
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moveton
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Додано: Вів 14 лют, 2023 18:23
moveton написав: emeta написав:
В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же
Т.е. карты и текущие счета - это как бы два отдельных банка и клиент не может через Интернет между ними даже переводить? Экие затейники.
Ну раздел с платёжными картами есть, но они там не отображаются почему-то
Ожидайте реализацию..
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emeta
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Додано: Вів 14 лют, 2023 18:30
emeta написав:
Ну раздел с платёжными картами есть, но они там не отображаются почему-то
Ожидайте реализацию..
Помнится, коллцентр ещё пару месяцев назад бил себя пяткой в грудь, что через этот интернет-банкинг управляется всё
Но не удивлён.
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moveton
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