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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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Айбокс Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:16

  [Fin501] написав:
  emeta написав:Что за форма то?

https://ibox.ua/pay-card

https://payment.iboxua.com/ua/ibox-bank ... 765149287c

:?:
ibox-терминалы
(первая ссылка)
и
iboxbank
(вторая ссылка)

это две РАЗНЫЕ несвязанные между собой финансовые организации, специально интересовался.


почему они должны были быть связанными?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:13

Re: Айбокс Банк

[Fin501] написав:Айбокс банк

Главное отделение (офис) на Дилова9А, Киев - НА РЕМОНТЕ, т.е. вообще не обслуживает.

по-нормальному, можно было бы о ремонте ЦО и на офсайте указать в разделе "отделения банка"
Приміщення на ремонті. Відділення працює, але тимчасово на Хрещатику.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:38

Как качество купюр на майдане, плохое?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:48

demichh які завезуть
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 17:39

В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 17:55

  emeta написав:В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же

80 грн в месяц или разово ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 17:57

  J написав:
  emeta написав:В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же

80 грн в месяц или разово ?


разово
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 18:12

  emeta написав:В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же

Т.е. карты и текущие счета - это как бы два отдельных банка и клиент не может через Интернет между ними даже переводить? Экие затейники.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 18:23

  moveton написав:
  emeta написав:В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же

Т.е. карты и текущие счета - это как бы два отдельных банка и клиент не может через Интернет между ними даже переводить? Экие затейники.


Ну раздел с платёжными картами есть, но они там не отображаются почему-то
Ожидайте реализацию..
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 18:30

  emeta написав:Ну раздел с платёжными картами есть, но они там не отображаются почему-то
Ожидайте реализацию..

Помнится, коллцентр ещё пару месяцев назад бил себя пяткой в грудь, что через этот интернет-банкинг управляется всё :roll: Но не удивлён.
moveton
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