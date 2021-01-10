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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лют, 2023 19:38
пишуть, що банка зайняла 7 місце по прибутковості 2022, заробивши 598 млн грн.
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ScaryBee
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Додано: Вів 14 лют, 2023 20:29
СЕПы в другие банки за 0,7% это как-то на любителя
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