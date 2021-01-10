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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 19:38

пишуть, що банка зайняла 7 місце по прибутковості 2022, заробивши 598 млн грн.
ScaryBee
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Повідомлень: 348
З нами з: 27.06.22
Подякував: 111 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:29

СЕПы в другие банки за 0,7% это как-то на любителя :|
J
 
Повідомлень: 5682
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 288 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:51

  emeta написав:
  J написав:
  emeta написав:В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же

80 грн в месяц или разово ?


разово

Все равно жлобство. :cry:
nord
 
Повідомлень: 172
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 02:02

  J написав:СЕПы в другие банки за 0,7% это как-то на любителя :|


Моньою р2р можна витягувати без комісії
ziks
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Повідомлень: 469
З нами з: 22.01.12
Подякував: 41 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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  #<1 ... 16171819
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