RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Айбокс Банк

Айбокс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 19:38

пишуть, що банка зайняла 7 місце по прибутковості 2022, заробивши 598 млн грн.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 348
З нами з: 27.06.22
Подякував: 111 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:29

СЕПы в другие банки за 0,7% это как-то на любителя :|
J
 
Повідомлень: 5682
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:51

  emeta написав:
  J написав:
  emeta написав:В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же

80 грн в месяц или разово ?


разово

Все равно жлобство. :cry:
nord
 
Повідомлень: 172
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 02:02

  J написав:СЕПы в другие банки за 0,7% это как-то на любителя :|


Моньою р2р можна витягувати без комісії
ziks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 469
З нами з: 22.01.12
Подякував: 41 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:25

Re: Айбокс Банк

Дуже високі комісії за кордоном. Оформлювати польську картку не бачу сенсу, але не хочу переплачувати за користування Айбоксом. З банком зв'язатися нема змоги..
Зоряна
 
Повідомлень: 10
З нами з: 28.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 96, 97, 98
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
975 744025
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 04:56
M-Audio
Юнекс Банк 1 ... 13, 14, 15
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
148 70195
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 01:06
cohan
Райффайзен Банк 1 ... 84, 85, 86
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
855 715229
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лют, 2023 16:12
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.