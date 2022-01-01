|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лют, 2023 19:38
пишуть, що банка зайняла 7 місце по прибутковості 2022, заробивши 598 млн грн.
Додано: Вів 14 лют, 2023 21:51
Додано: Сер 15 лют, 2023 02:02
Додано: Сер 15 лют, 2023 10:25
Re: Айбокс Банк
Дуже високі комісії за кордоном. Оформлювати польську картку не бачу сенсу, але не хочу переплачувати за користування Айбоксом. З банком зв'язатися нема змоги..
Додано: Чет 16 лют, 2023 22:30
Re: Айбокс Банк
Як конверт депо віддають, що з замовленнями?
Якщо все ок, то дуже питання як оформити?
Додано: П'ят 17 лют, 2023 09:51
Отдают с улыбкой. Никакого замовлення не надо, валюта всегда есть.
Оформить просто. Открыть текущий счёт в гривне за 50 грн, положить туда бумагу и открыть конверт. Есть одна особенность. В некоторых отделениях за пополнение налом комис 0,1% , а в некоторых без комиса. Почему так - неизвестно. Поэтому если жалко платить комис, то нужно сразу выяснить за комис.
Конверт открывают по курсу 36,94 без доп комиса. На 100000 получается конверт 2707 $
Зараз переглядають цей форум: chelavek і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|