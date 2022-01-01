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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лют, 2023 19:38
пишуть, що банка зайняла 7 місце по прибутковості 2022, заробивши 598 млн грн.
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ScaryBee
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Додано: Вів 14 лют, 2023 20:29
СЕПы в другие банки за 0,7% это как-то на любителя
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J
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Додано: Вів 14 лют, 2023 21:51
emeta написав: J написав: emeta написав:
В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же
80 грн в месяц или разово ?
разово
Все равно жлобство.
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nord
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Додано: Сер 15 лют, 2023 10:25
Дуже високі комісії за кордоном. Оформлювати польську картку не бачу сенсу, але не хочу переплачувати за користування Айбоксом. З банком зв'язатися нема змоги..
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Зоряна
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Додано: Чет 16 лют, 2023 22:30
Як конверт депо віддають, що з замовленнями?
Якщо все ок, то дуже питання як оформити?
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2XL
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 09:51
2XL написав:
Як конверт депо віддають, що з замовленнями?
Якщо все ок, то дуже питання як оформити?
Отдают с улыбкой. Никакого замовлення не надо, валюта всегда есть.
Оформить просто. Открыть текущий счёт в гривне за 50 грн, положить туда бумагу и открыть конверт. Есть одна особенность. В некоторых отделениях за пополнение налом комис 0,1% , а в некоторых без комиса. Почему так - неизвестно. Поэтому если жалко платить комис, то нужно сразу выяснить за комис.
Конверт открывают по курсу 36,94 без доп комиса. На 100000 получается конверт 2707 $
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deneg net
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:50
Шановне панство вже розібралося, як тут ситуація з Р2Р-переказами? А то пункти тарифів по айбокскарті
2.4. Безготівкові розрахунки - Переказ коштів з картки АТ "АЙБОКС БАНК" на будьяку картку банків України (P2P перекази)
4.4.2. Переказ з картки, емітованої АТ "АЙБОКС БАНК" на картку іншого Банку України
4.6.3 Переказ коштів на рахунки відкриті в інших Банках України
взаємовиключні. Де ж правда?
/off цей банк і термінали айбокс - одне і те ж, чи всього лиш омоніми?
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042013
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:05
042013 написав:
Шановне панство вже розібралося, як тут ситуація з Р2Р-переказами? А то пункти тарифів по айбокскарті
2.4. Безготівкові розрахунки - Переказ коштів з картки АТ "АЙБОКС БАНК" на будьяку картку банків України (P2P перекази)
4.4.2. Переказ з картки, емітованої АТ "АЙБОКС БАНК" на картку іншого Банку України
4.6.3 Переказ коштів на рахунки відкриті в інших Банках України
взаємовиключні. Де ж правда?
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не згоден
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J
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:09
042013 написав:
взаємовиключні. Де ж правда?
Зверніть увагу на те, як називаються розділи, у яких розміщені ці пункти.
042013 написав:
/off цей банк і термінали айбокс - одне і те ж, чи всього лиш омоніми?
Те саме, але банк стверджує, що омоніми.
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klug
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П'ят 17 лют, 2023 00:02
emeta
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