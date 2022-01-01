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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 19:38

пишуть, що банка зайняла 7 місце по прибутковості 2022, заробивши 598 млн грн.
ScaryBee
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Повідомлень: 355
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:29

СЕПы в другие банки за 0,7% это как-то на любителя :|
J
 
Повідомлень: 5694
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:51

  emeta написав:
  J написав:
  emeta написав:В отделении за 80 грн подключают к системе клиент-банк
Видны текущие счета и депозиты, но к сожалению нет карт в отличие от моб.версии
Можно делать переводы и открывать депо, но не конверт конечно же

80 грн в месяц или разово ?


разово

Все равно жлобство. :cry:
nord
 
Повідомлень: 172
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 02:02

  J написав:СЕПы в другие банки за 0,7% это как-то на любителя :|


Моньою р2р можна витягувати без комісії
ziks
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Повідомлень: 469
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:25

Re: Айбокс Банк

Дуже високі комісії за кордоном. Оформлювати польську картку не бачу сенсу, але не хочу переплачувати за користування Айбоксом. З банком зв'язатися нема змоги..
Зоряна
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 22:30

Re: Айбокс Банк

Як конверт депо віддають, що з замовленнями?
Якщо все ок, то дуже питання як оформити?
2XL
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Повідомлень: 3824
З нами з: 13.12.12
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 09:51

  2XL написав:Як конверт депо віддають, що з замовленнями?
Якщо все ок, то дуже питання як оформити?

Отдают с улыбкой. Никакого замовлення не надо, валюта всегда есть.
Оформить просто. Открыть текущий счёт в гривне за 50 грн, положить туда бумагу и открыть конверт. Есть одна особенность. В некоторых отделениях за пополнение налом комис 0,1% , а в некоторых без комиса. Почему так - неизвестно. Поэтому если жалко платить комис, то нужно сразу выяснить за комис.
Конверт открывают по курсу 36,94 без доп комиса. На 100000 получается конверт 2707 $
deneg net
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Повідомлень: 2896
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:50

А що там з тарифами на перекази з картки?

Шановне панство вже розібралося, як тут ситуація з Р2Р-переказами? А то пункти тарифів по айбокскарті
2.4. Безготівкові розрахунки - Переказ коштів з картки АТ "АЙБОКС БАНК" на будьяку картку банків України (P2P перекази)

4.4.2. Переказ з картки, емітованої АТ "АЙБОКС БАНК" на картку іншого Банку України

4.6.3 Переказ коштів на рахунки відкриті в інших Банках України


взаємовиключні. Де ж правда?

/off цей банк і термінали айбокс - одне і те ж, чи всього лиш омоніми?
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:05

  042013 написав:Шановне панство вже розібралося, як тут ситуація з Р2Р-переказами? А то пункти тарифів по айбокскарті
2.4. Безготівкові розрахунки - Переказ коштів з картки АТ "АЙБОКС БАНК" на будьяку картку банків України (P2P перекази)

4.4.2. Переказ з картки, емітованої АТ "АЙБОКС БАНК" на картку іншого Банку України

4.6.3 Переказ коштів на рахунки відкриті в інших Банках України


взаємовиключні. Де ж правда?
,

не згоден
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:09

  042013 написав:взаємовиключні. Де ж правда?

Зверніть увагу на те, як називаються розділи, у яких розміщені ці пункти.

  042013 написав:/off цей банк і термінали айбокс - одне і те ж, чи всього лиш омоніми?

Те саме, але банк стверджує, що омоніми.
klug
 
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