Айбокс Банк

Зрозумів. Треба дивитись розділ 4 - про проплати через додаток.
Отже, плата за переказ Р2Р з додатку - 0,75%+5 грн. Не цікаво.
Дякую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:26
Додано: Вів 21 лют, 2023 12:14
комісія по р2р платежам
042013
комісія по р2р платежам загалом як і в інших банках, все як у всіх я би сказав.
щодо банку і терміналів айбокс. Стикався з цим, поповнив картку через термінал, а гроші не надійшли (думаю у багатьох таке було), тільки через 3 дні прийшли. Так у банку мені сказали, що це зовсім інша організація, яка грубо кажучи немає нічого спільного з банком, а банк має свої термінали, інші.
Додано: Вів 21 лют, 2023 12:21
В других банках бывает по-разному. Где-то и ноль.
Ик. Т.е. терминал, который стоит в отделении банка, на котором написано IBox и в целом имеет такой же вид, как ещё тьма понатыканных по городу, не имеет ничего общего с банком? Кучеряво.
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