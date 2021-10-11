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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

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Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:26

  klug написав:Зверніть увагу на те, як називаються розділи, у яких розміщені ці пункти.


Зрозумів. Треба дивитись розділ 4 - про проплати через додаток.
Отже, плата за переказ Р2Р з додатку - 0,75%+5 грн. Не цікаво.
Дякую.
042013
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:14

комісія по р2р платежам

042013

комісія по р2р платежам загалом як і в інших банках, все як у всіх я би сказав.

щодо банку і терміналів айбокс. Стикався з цим, поповнив картку через термінал, а гроші не надійшли (думаю у багатьох таке було), тільки через 3 дні прийшли. Так у банку мені сказали, що це зовсім інша організація, яка грубо кажучи немає нічого спільного з банком, а банк має свої термінали, інші.
Станіслав Опенько
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:21

  Станіслав Опенько написав:комісія по р2р платежам загалом як і в інших банках, все як у всіх я би сказав.

В других банках бывает по-разному. Где-то и ноль.

  Станіслав Опенько написав:щодо банку і терміналів айбокс. Стикався з цим, поповнив картку через термінал, а гроші не надійшли (думаю у багатьох таке було), тільки через 3 дні прийшли. Так у банку мені сказали, що це зовсім інша організація, яка грубо кажучи немає нічого спільного з банком, а банк має свої термінали, інші.

Ик. Т.е. терминал, который стоит в отделении банка, на котором написано IBox и в целом имеет такой же вид, как ещё тьма понатыканных по городу, не имеет ничего общего с банком? Кучеряво.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 15:55

  moveton написав:
  Станіслав Опенько написав:комісія по р2р платежам загалом як і в інших банках, все як у всіх я би сказав.

В других банках бывает по-разному. Где-то и ноль.

  Станіслав Опенько написав:щодо банку і терміналів айбокс. Стикався з цим, поповнив картку через термінал, а гроші не надійшли (думаю у багатьох таке було), тільки через 3 дні прийшли. Так у банку мені сказали, що це зовсім інша організація, яка грубо кажучи немає нічого спільного з банком, а банк має свої термінали, інші.

Ик. Т.е. терминал, который стоит в отделении банка, на котором написано IBox и в целом имеет такой же вид, как ещё тьма понатыканных по городу, не имеет ничего общего с банком? Кучеряво.

если можно держать - отчего б не держать? :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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