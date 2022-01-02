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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:26
klug написав:
Зверніть увагу на те, як називаються розділи, у яких розміщені ці пункти.
Зрозумів. Треба дивитись розділ 4 - про проплати через додаток.
Отже, плата за переказ Р2Р з додатку - 0,75%+5 грн. Не цікаво.
Дякую.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 12:14
042013
комісія по р2р платежам загалом як і в інших банках, все як у всіх я би сказав.
щодо банку і терміналів айбокс. Стикався з цим, поповнив картку через термінал, а гроші не надійшли (думаю у багатьох таке було), тільки через 3 дні прийшли. Так у банку мені сказали, що це зовсім інша організація, яка грубо кажучи немає нічого спільного з банком, а банк має свої термінали, інші.
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Станіслав Опенько
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Додано: Вів 21 лют, 2023 12:21
Станіслав Опенько написав:
комісія по р2р платежам загалом як і в інших банках, все як у всіх я би сказав.
В других банках бывает по-разному. Где-то и ноль.
Станіслав Опенько написав:
щодо банку і терміналів айбокс. Стикався з цим, поповнив картку через термінал, а гроші не надійшли (думаю у багатьох таке було), тільки через 3 дні прийшли. Так у банку мені сказали, що це зовсім інша організація, яка грубо кажучи немає нічого спільного з банком, а банк має свої термінали, інші.
Ик. Т.е. терминал, который стоит в отделении банка, на котором написано IBox и в целом имеет такой же вид, как ещё тьма понатыканных по городу, не имеет ничего общего с банком? Кучеряво.
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moveton
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Додано: Вів 21 лют, 2023 15:55
moveton написав: Станіслав Опенько написав:
комісія по р2р платежам загалом як і в інших банках, все як у всіх я би сказав.
В других банках бывает по-разному. Где-то и ноль.
Станіслав Опенько написав:
щодо банку і терміналів айбокс. Стикався з цим, поповнив картку через термінал, а гроші не надійшли (думаю у багатьох таке було), тільки через 3 дні прийшли. Так у банку мені сказали, що це зовсім інша організація, яка грубо кажучи немає нічого спільного з банком, а банк має свої термінали, інші.
Ик. Т.е. терминал, который стоит в отделении банка, на котором написано IBox и в целом имеет такой же вид, как ещё тьма понатыканных по городу, не имеет ничего общего с банком? Кучеряво.
если можно держать - отчего б не держать?
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cohan
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Додано: Вів 21 лют, 2023 20:13
moveton написав: Станіслав Опенько написав:
комісія по р2р платежам загалом як і в інших банках, все як у всіх я би сказав.
В других банках бывает по-разному. Где-то и ноль.
Станіслав Опенько написав:
щодо банку і терміналів айбокс. Стикався з цим, поповнив картку через термінал, а гроші не надійшли (думаю у багатьох таке було), тільки через 3 дні прийшли. Так у банку мені сказали, що це зовсім інша організація, яка грубо кажучи немає нічого спільного з банком, а банк має свої термінали, інші.
Ик. Т.е. терминал, который стоит в отделении банка, на котором написано IBox и в целом имеет такой же вид, как ещё тьма понатыканных по городу, не имеет ничего общего с банком? Кучеряво.
Это другой терминал IBOX в нем МОНО с комиссией пополняется.
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pavyak
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Додано: Вів 21 лют, 2023 21:28
pavyak написав:
Это другой терминал IBOX в нем МОНО с комиссией пополняется.
Якоробка вміє у різні тарифи, в залежності від того, де встановлено термінал. Яскравий приклад - БВР, який без комісії поповнюється лише в термінала, що встановлені у Сільпо.
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klug
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Додано: Сер 22 лют, 2023 11:47
Чи можна оформити зараз невеликий кредит у вашому банку?
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pirojok
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Додано: Сер 22 лют, 2023 13:36
pirojok написав:
Чи можна оформити зараз невеликий кредит у вашому банку?
Не можна
На днях був у від-ні і питався.
Краще спробуйте оформити кредитну картку у Сенсі, Тасі, іЗі, Спорті, Приваті, ПУМБі.
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Amethyst
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Додано: Сер 22 лют, 2023 16:37
На місці Сечі на Здолбунівській уже івох.
Судячи з розмаху реклами та впровадження конкурентної карти, банка збирається покидати нішу і виходити в масмаркет.
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Ромасик
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:20
Ромасик написав:
На місці Сечі
Копрогумор Імпрінтера стає заразним.
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klug
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