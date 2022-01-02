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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:38
Ромасик написав:
На місці Сечі на Здолбунівській уже івох.
Судячи з розмаху реклами та впровадження конкурентної карти, банка збирається покидати нішу і виходити в масмаркет.
Посмотрим, насколько их хватит продержаться с 12% на фоне снижения многими банками.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:56
Ромасик написав:
На місці Сечі на Здолбунівській уже івох.
Судячи з розмаху реклами та впровадження конкурентної карти, банка збирається покидати нішу і виходити в масмаркет.
Або зібрати гроші з фізиків, вивести їх через кредитування пов'язаних осіб, і відправити вкладників у фонд гарантування
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