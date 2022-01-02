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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:38

  Ромасик написав:На місці Сечі на Здолбунівській уже івох.
Судячи з розмаху реклами та впровадження конкурентної карти, банка збирається покидати нішу і виходити в масмаркет.

Посмотрим, насколько их хватит продержаться с 12% на фоне снижения многими банками.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:56

  Ромасик написав:На місці Сечі на Здолбунівській уже івох.
Судячи з розмаху реклами та впровадження конкурентної карти, банка збирається покидати нішу і виходити в масмаркет.

Або зібрати гроші з фізиків, вивести їх через кредитування пов'язаних осіб, і відправити вкладників у фонд гарантування
Helicopter11
 
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  #<1 ... 18192021
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