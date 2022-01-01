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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:38
Ромасик написав:
На місці Сечі на Здолбунівській уже івох.
Судячи з розмаху реклами та впровадження конкурентної карти, банка збирається покидати нішу і виходити в масмаркет.
Посмотрим, насколько их хватит продержаться с 12% на фоне снижения многими банками.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:56
Ромасик написав:
На місці Сечі на Здолбунівській уже івох.
Судячи з розмаху реклами та впровадження конкурентної карти, банка збирається покидати нішу і виходити в масмаркет.
Або зібрати гроші з фізиків, вивести їх через кредитування пов'язаних осіб, і відправити вкладників у фонд гарантування
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Helicopter11
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:57
klug написав: pavyak написав:
Это другой терминал IBOX в нем МОНО с комиссией пополняется.
Якоробка вміє у різні тарифи, в залежності від того, де встановлено термінал. Яскравий приклад - БВР, який без комісії поповнюється лише в термінала, що встановлені у Сільпо.
До речі в Сільпо біля мене 4 IBOXa і у всіх поповнення БВР було з комісією до цього місяця. в лютому переналаштували і стало без. Зато Моню вони відмовлялись вчора поповнювати і посилали до сусіднього за 23 м і так по колу.
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pavyak
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Додано: Сер 22 лют, 2023 21:27
Поделитесь опытом / оптимальным алгоритмом открытия конверта.
Из скупой информции темы ясно, что без визиты отделение не обойтись (
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zentol
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Додано: Сер 22 лют, 2023 21:32
zentol написав:
Поделитесь опытом / оптимальным алгоритмом открытия конверта.
Из скупой информции темы ясно, что без визиты отделение не обойтись (
А как вы хотели открыть тут депо без отделения? Это вам не моно и не приват.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 21:44
zentol написав:
Поделитесь опытом / оптимальным алгоритмом открытия конверта.
Из скупой информции темы ясно, что без визиты отделение не обойтись (
Если (вдруХ) хотите шаровой текущий счет (а не за 50грн), то можно открыть 7дн депозит. Под него откроют и шаровой текущий. На этууу Недельку можно накидать СЭПом грошей и открыть таки конвертационный. Только нужно сразу при открытии оформить заявой отключение пролонгации. Причем, грн-остаток от конвертационного можно сразу нашару забрать в кассе, т.к. это будет остаток от возврата тела Недельки
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Amethyst
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Додано: Сер 22 лют, 2023 21:57
Можно тут открыть долларовую карту и чтобы на нее после окончания зачислился конвертационный депозит?
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vitaliy1111
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Додано: Сер 22 лют, 2023 21:58
vitaliy1111 написав:
Можно тут открыть долларовую карту и чтобы на нее после окончания зачислился конвертационный депозит?
Можно.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 02:40
Amethyst написав: zentol написав:
Поделитесь опытом / оптимальным алгоритмом открытия конверта.
Из скупой информции темы ясно, что без визиты отделение не обойтись (
Если (вдруХ) хотите шаровой текущий счет (а не за 50грн), то можно открыть 7дн депозит. Под него откроют и шаровой текущий. На этууу Недельку можно накидать СЭПом грошей и открыть таки конвертационный. Только нужно сразу при открытии оформить заявой отключение пролонгации. Причем, грн-остаток от конвертационного можно сразу нашару забрать в кассе, т.к. это будет остаток от возврата тела Недельки
Точно под 7 дневный депо откроют текущий счет, мне куры крякали что только за месячный?
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demichh
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