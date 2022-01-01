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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

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Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:38

  Ромасик написав:На місці Сечі на Здолбунівській уже івох.
Судячи з розмаху реклами та впровадження конкурентної карти, банка збирається покидати нішу і виходити в масмаркет.

Посмотрим, насколько их хватит продержаться с 12% на фоне снижения многими банками.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:56

  Ромасик написав:На місці Сечі на Здолбунівській уже івох.
Судячи з розмаху реклами та впровадження конкурентної карти, банка збирається покидати нішу і виходити в масмаркет.

Або зібрати гроші з фізиків, вивести їх через кредитування пов'язаних осіб, і відправити вкладників у фонд гарантування
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:57

  klug написав:
  pavyak написав:Это другой терминал IBOX в нем МОНО с комиссией пополняется.

Якоробка вміє у різні тарифи, в залежності від того, де встановлено термінал. Яскравий приклад - БВР, який без комісії поповнюється лише в термінала, що встановлені у Сільпо.

До речі в Сільпо біля мене 4 IBOXa і у всіх поповнення БВР було з комісією до цього місяця. в лютому переналаштували і стало без. Зато Моню вони відмовлялись вчора поповнювати і посилали до сусіднього за 23 м і так по колу.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 21:27

Re: Айбокс Банк

Поделитесь опытом / оптимальным алгоритмом открытия конверта.
Из скупой информции темы ясно, что без визиты отделение не обойтись (
zentol
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 21:32

  zentol написав:Поделитесь опытом / оптимальным алгоритмом открытия конверта.
Из скупой информции темы ясно, что без визиты отделение не обойтись (

А как вы хотели открыть тут депо без отделения? Это вам не моно и не приват.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 21:44

  zentol написав:Поделитесь опытом / оптимальным алгоритмом открытия конверта.
Из скупой информции темы ясно, что без визиты отделение не обойтись (

Если (вдруХ) хотите шаровой текущий счет (а не за 50грн), то можно открыть 7дн депозит. Под него откроют и шаровой текущий. На этууу Недельку можно накидать СЭПом грошей и открыть таки конвертационный. Только нужно сразу при открытии оформить заявой отключение пролонгации. Причем, грн-остаток от конвертационного можно сразу нашару забрать в кассе, т.к. это будет остаток от возврата тела Недельки :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 21:57

Re: Айбокс Банк

Можно тут открыть долларовую карту и чтобы на нее после окончания зачислился конвертационный депозит?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 21:58

  vitaliy1111 написав:Можно тут открыть долларовую карту и чтобы на нее после окончания зачислился конвертационный депозит?

Можно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 02:40

  Amethyst написав:
  zentol написав:Поделитесь опытом / оптимальным алгоритмом открытия конверта.
Из скупой информции темы ясно, что без визиты отделение не обойтись (

Если (вдруХ) хотите шаровой текущий счет (а не за 50грн), то можно открыть 7дн депозит. Под него откроют и шаровой текущий. На этууу Недельку можно накидать СЭПом грошей и открыть таки конвертационный. Только нужно сразу при открытии оформить заявой отключение пролонгации. Причем, грн-остаток от конвертационного можно сразу нашару забрать в кассе, т.к. это будет остаток от возврата тела Недельки :P :P

Точно под 7 дневный депо откроют текущий счет, мне куры крякали что только за месячный?
demichh
 
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