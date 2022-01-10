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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 04:23

  nord написав:Среди работников банков иногда встречаются редкостные раздолбаи.:shock:

В нижнем-то звене и только "иногда"? :shock: Они ж там, как советский инженер с зряплатой в 100 р должны "делать ничего и даже немножечко вредить".
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:58

Re: Айбокс Банк

  lloydbanksua написав:А как вы хотели открыть тут депо без отделения? Это вам не моно и не приват.

Думаю, опытные карусельщики легко назовут до 10 банков с открытием валютного депо онлайн, гляньте те же таблицы от mustbe
zentol
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:03

Re: Айбокс Банк

  Amethyst написав:Если (вдруХ) хотите шаровой текущий счет (а не за 50грн), то можно открыть 7дн депозит. Под него откроют и шаровой текущий.

Ради оперативности готов заплатить за открытие текущего счета. Еще несколько вопросов:
1. Текущий счет в гривне открывается только после открытия карточного? Или можно открыть только текущий за 50грн?
2. СЭП на текущий счет без комиссии и ограничений?
3. Открывать конверт. депо в отделении с текущего счета в гривне без необходимости ожидания чего-либо - например, согласования?
zentol
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:11

  zentol написав:Ради оперативности готов заплатить за открытие текущего счета. Еще несколько вопросов:
1. Текущий счет в гривне открывается только после открытия карточного? Или можно открыть только текущий за 50грн?
2. СЭП на текущий счет без комиссии и ограничений?
3. Открывать конверт. депо в отделении с текущего счета в гривне без необходимости ожидания чего-либо - например, согласования?

Всё ж это в профильной теме уже обсуждено... Карточный счёт к текущему не имеет никакого отношения. Можно только теккцщий открывать. Входящий СЭП без комиссий. Про ограничения пока никто не слышал, но, наверное, если превысить 400к за месяц, могут начать задавать вопросы. Как деньги на счету окажутся, открывать депо можно сразу. В общем, всё обыкновенно. Откуда вдруг такие страшные предположения, что может быть иначе? :shock:
moveton
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  #<1 ... 19202122
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