В нижнем-то звене и только "иногда"? Они ж там, как советский инженер с зряплатой в 100 р должны "делать ничего и даже немножечко вредить".
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Додано: Чет 23 лют, 2023 04:23
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:58
Re: Айбокс Банк
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:03
Re: Айбокс Банк
Ради оперативности готов заплатить за открытие текущего счета. Еще несколько вопросов:
1. Текущий счет в гривне открывается только после открытия карточного? Или можно открыть только текущий за 50грн?
2. СЭП на текущий счет без комиссии и ограничений?
3. Открывать конверт. депо в отделении с текущего счета в гривне без необходимости ожидания чего-либо - например, согласования?
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:11
Всё ж это в профильной теме уже обсуждено... Карточный счёт к текущему не имеет никакого отношения. Можно только текущий открывать. Входящий СЭП без комиссий. Про ограничения пока никто не слышал, но, наверное, если превысить 400к за месяц, могут начать задавать вопросы. Как деньги на счету окажутся, открывать депо можно сразу. В общем, всё обыкновенно. Откуда вдруг такие страшные предположения, что может быть иначе?
Додано: Чет 23 лют, 2023 20:21
Якщо ФОП, то заводити гроші можна одразу, а обмін можливий лише після того, як поточний зареєструють у податковій. Договір видають після того, як фактично буде куплена валюта, тобто у той же день, але не одразу. Для відкриття першого депо я ходив до них три рази, можливо можна було б скоротити до двох. А як хочете ще виписку за депо. рахунком, для підтвердження зарахування коштів, то це ще один захід.
Принаймні, такі порядки у мене у відділенні.
Додано: Чет 23 лют, 2023 20:44
Ну это, теоретически, во всех банках так должно быть. Хотя не все соблюдают. Тут хоть больше документов не требуют. В Укргазе выписку из реестра ФОП вынь да положь, хоть ты и оформляешься, как физик.
Додано: Чет 23 лют, 2023 20:50
Если пополнять счёт налом - готовьтесь не только к комису, но и к финмону через несколько месяцев.
Мне сказали, что у финмона ко мне нет вопросов именно потому, что всё время пополнялся сэпом
Додано: Чет 23 лют, 2023 21:26
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