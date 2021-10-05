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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:33
дякую , думаю за 200тис вони поки мене турбувати не будуть
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lamal
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:50
Amethyst
Цікаво, а коли сума депо досягне, наприклад, 300 тис. грн. в еквіваленті + операції по картці на певну суму, банк (фінмон) вимагатиме підтвердження походження коштів і не задовольниться наданими поясненнями та документами, після чого прийме рішення про розторгнення відношень з клієнтом - повернення вкладів буде у валюті чи в гривні?
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AlexTk
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:04
AlexTk написав:
Цікаво, а коли сума депо досягне, наприклад, 300 тис. грн. в еквіваленті + операції по картці на певну суму, банк (фінмон) вимагатиме підтвердження походження коштів і не задовольниться наданими поясненнями та документами, після чого прийме рішення про розторгнення відношень з клієнтом - повернення вкладів буде у валюті чи в гривні?
Договор в Айбоксе начинается со слов: "Стандартний в USD". Согласно нему клиент дал банку доллары и банк обязуется эти доллары вернуть с процентами. Откуда тут возьмётся гривня или ещё какая-то другая валюта?
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moveton
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:12
moveton написав: AlexTk написав:
Цікаво, а коли сума депо досягне, наприклад, 300 тис. грн. в еквіваленті + операції по картці на певну суму, банк (фінмон) вимагатиме підтвердження походження коштів і не задовольниться наданими поясненнями та документами, після чого прийме рішення про розторгнення відношень з клієнтом - повернення вкладів буде у валюті чи в гривні?
Договор в Айбоксе начинается со слов: "Стандартний в USD". Согласно нему клиент дал банку доллары и банк обязуется эти доллары вернуть с процентами. Откуда тут возьмётся гривня или ещё какая-то другая валюта?
Взагалі-то розірвання стосунків - це трохи "нестандартна" ситуація, і, гадаю, вона не підпадає під цей договір. Були певні "нюанси", наприклад, в Глобусі з поверненням гривні. А ось з валютою щось прикладів не пригадую.
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AlexTk
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:35
AlexTk написав:
Взагалі-то розірвання стосунків - це трохи "нестандартна" ситуація, і, гадаю, вона не підпадає під цей договір. Були певні "нюанси", наприклад, в Глобусі з поверненням гривні. А ось з валютою щось прикладів не пригадую.
Да ну. Договор первичен. Если какая-то ситуация под него не подпадает, значит она не имеет значения для обязательств сторон. Так вот, в Айбоксовом договоре худшее, что угрожает клиенту, что его признают не имеющим возможности распоряжаться деньгами. Не уточняется каким образом клиент может получить такую чёрную метку, но и в таком случае никакой гривны не возникает, а доллары остаются лежать на спецсчёте в банке до прояснения обстоятельств и на них даже начисляются проценты по ставке "до востребования".
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moveton
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:02
moveton написав: AlexTk написав:
Взагалі-то розірвання стосунків - це трохи "нестандартна" ситуація, і, гадаю, вона не підпадає під цей договір. Були певні "нюанси", наприклад, в Глобусі з поверненням гривні. А ось з валютою щось прикладів не пригадую.
Да ну. Договор первичен. Если какая-то ситуация под него не подпадает, значит она не имеет значения для обязательств сторон. Так вот, в Айбоксовом договоре худшее, что угрожает клиенту, что его признают не имеющим возможности распоряжаться деньгами. Не уточняется каким образом клиент может получить такую чёрную метку, но и в таком случае никакой гривны не возникает, а доллары остаются лежать на спецсчёте в банке до прояснения обстоятельств и на них даже начисляются проценты по ставке "до востребования".
Добре, припустимо що після того, як "обставини прояснилися" банком прийнято рішення про "відмову від підтримання ділових стосунків" (цікавить саме такий варіант). Щось підказує мені, що після цього залишок коштів буде пререведно на рахунок клієнта в іншому банку. Але в гривні чи у валюті?
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AlexTk
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