Айбокс Банк

Amethyst Цікаво, а коли сума депо досягне, наприклад, 300 тис. грн. в еквіваленті + операції по картці на певну суму, банк (фінмон) вимагатиме підтвердження походження коштів і не задовольниться наданими поясненнями та документами, після чого прийме рішення про розторгнення відношень з клієнтом - повернення вкладів буде у валюті чи в гривні?
AlexTk написав:Цікаво, а коли сума депо досягне, наприклад, 300 тис. грн. в еквіваленті + операції по картці на певну суму, банк (фінмон) вимагатиме підтвердження походження коштів і не задовольниться наданими поясненнями та документами, після чого прийме рішення про розторгнення відношень з клієнтом - повернення вкладів буде у валюті чи в гривні?
Договор в Айбоксе начинается со слов: "Стандартний в USD". Согласно нему клиент дал банку доллары и банк обязуется эти доллары вернуть с процентами. Откуда тут возьмётся гривня или ещё какая-то другая валюта?
AlexTk написав:Цікаво, а коли сума депо досягне, наприклад, 300 тис. грн. в еквіваленті + операції по картці на певну суму, банк (фінмон) вимагатиме підтвердження походження коштів і не задовольниться наданими поясненнями та документами, після чого прийме рішення про розторгнення відношень з клієнтом - повернення вкладів буде у валюті чи в гривні?
Договор в Айбоксе начинается со слов: "Стандартний в USD". Согласно нему клиент дал банку доллары и банк обязуется эти доллары вернуть с процентами. Откуда тут возьмётся гривня или ещё какая-то другая валюта?
Взагалі-то розірвання стосунків - це трохи "нестандартна" ситуація, і, гадаю, вона не підпадає під цей договір. Були певні "нюанси", наприклад, в Глобусі з поверненням гривні. А ось з валютою щось прикладів не пригадую.
AlexTk написав:Взагалі-то розірвання стосунків - це трохи "нестандартна" ситуація, і, гадаю, вона не підпадає під цей договір. Були певні "нюанси", наприклад, в Глобусі з поверненням гривні. А ось з валютою щось прикладів не пригадую.
Да ну. Договор первичен. Если какая-то ситуация под него не подпадает, значит она не имеет значения для обязательств сторон. Так вот, в Айбоксовом договоре худшее, что угрожает клиенту, что его признают не имеющим возможности распоряжаться деньгами. Не уточняется каким образом клиент может получить такую чёрную метку, но и в таком случае никакой гривны не возникает, а доллары остаются лежать на спецсчёте в банке до прояснения обстоятельств и на них даже начисляются проценты по ставке "до востребования".
AlexTk написав:Взагалі-то розірвання стосунків - це трохи "нестандартна" ситуація, і, гадаю, вона не підпадає під цей договір. Були певні "нюанси", наприклад, в Глобусі з поверненням гривні. А ось з валютою щось прикладів не пригадую.
Да ну. Договор первичен. Если какая-то ситуация под него не подпадает, значит она не имеет значения для обязательств сторон. Так вот, в Айбоксовом договоре худшее, что угрожает клиенту, что его признают не имеющим возможности распоряжаться деньгами. Не уточняется каким образом клиент может получить такую чёрную метку, но и в таком случае никакой гривны не возникает, а доллары остаются лежать на спецсчёте в банке до прояснения обстоятельств и на них даже начисляются проценты по ставке "до востребования".
Добре, припустимо що після того, як "обставини прояснилися" банком прийнято рішення про "відмову від підтримання ділових стосунків" (цікавить саме такий варіант). Щось підказує мені, що після цього залишок коштів буде пререведно на рахунок клієнта в іншому банку. Але в гривні чи у валюті?
AlexTk написав:, Добре, припустимо що після того, як "обставини прояснилися" банком прийнято рішення про "відмову від підтримання ділових стосунків" (цікавить саме такий варіант). Щось підказує мені, що після цього залишок коштів буде пререведно на рахунок клієнта в іншому банку. Але в гривні чи у валюті?
банк може в односторонньому порядку розірвати депозитний договір ?
AlexTk написав:, Добре, припустимо що після того, як "обставини прояснилися" банком прийнято рішення про "відмову від підтримання ділових стосунків" (цікавить саме такий варіант). Щось підказує мені, що після цього залишок коштів буде пререведно на рахунок клієнта в іншому банку. Але в гривні чи у валюті?
банк може в односторонньому порядку розірвати депозитний договір ?
Тут йшлося про можливі дії фінмону та їх наслідки. Не знаю, наскільки це поширена практика в Айбоксі, але банк може "відмовитися від підтримання ділових стосунків" (так це називається) з клієнтом. Гадаю, це стосуватиметься і депозитних договорів. Блін, не хотів нагнітати...
AlexTk написав:Добре, припустимо що після того, як "обставини прояснилися" банком прийнято рішення про "відмову від підтримання ділових стосунків" (цікавить саме такий варіант). Щось підказує мені, що після цього залишок коштів буде пререведно на рахунок клієнта в іншому банку. Але в гривні чи у валюті?
С чего бы ему куда-то переводить? Скажет: "приходи, забирай в кассе и больше я тебе ничего не должен". Доллары, естественно. Что на счету, то и забирать. Откуда такая странная идея, что что-то другое?
AlexTk написав:Добре, припустимо що після того, як "обставини прояснилися" банком прийнято рішення про "відмову від підтримання ділових стосунків" (цікавить саме такий варіант). Щось підказує мені, що після цього залишок коштів буде пререведно на рахунок клієнта в іншому банку. Але в гривні чи у валюті?
С чего бы ему куда-то переводить? Скажет: "приходи, забирай в кассе и больше я тебе ничего не должен". Доллары, естественно. Что на счету, то и забирать. Откуда такая странная идея, что что-то другое?
Тут є декілька форумчан, які проходили цю процедуру (хоча б в тому ж Глобусі), і можуть підтвердити, що це відбувається саме так. Думав, може хтось мав досвід і з валютою. Але нехай все буде так, як пишете Ви. До речі, ось приклад Привата https://privatbank.ua/2780