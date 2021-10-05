Айбокс Банк

А, в этом плане. Тут ДКБО каждого банка смотреть надо. В 1075.4 ГКУ сказано:
наявності підстав, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Залишок грошових коштів на рахунку клієнта повертається клієнту.
Как возвращать не указано, но и принудительная конвертация не предусмотрена. Хочет банк возвращать безналом - будет SWIFTить. Причём за свой счёт. Но вообще гугль показывает массу жалоб, что Приват разорвал отношения, нытьё в них, что остался без копейки потому, что всё было на заблокированных счетах и ни одной, что Приват доллары при этом не отдал.
Кстати, по ссылке на бланк заявления о перечислении у Привата выдаёт, что не хватает прав. Даже это секрет