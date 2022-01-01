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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

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Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:40

  AlexTk написав:До речі, ось приклад Привата
https://privatbank.ua/2780

А, в этом плане. Тут ДКБО каждого банка смотреть надо. В 1075.4 ГКУ сказано:
наявності підстав, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Залишок грошових коштів на рахунку клієнта повертається клієнту.

Как возвращать не указано, но и принудительная конвертация не предусмотрена. Хочет банк возвращать безналом - будет SWIFTить. Причём за свой счёт. Но вообще гугль показывает массу жалоб, что Приват разорвал отношения, нытьё в них, что остался без копейки потому, что всё было на заблокированных счетах и ни одной, что Приват доллары при этом не отдал.

Кстати, по ссылке на бланк заявления о перечислении у Привата выдаёт, что не хватает прав. Даже это секрет :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:39

Сколько можно сдернуть за день с айбокскард?
Какие лимиты?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:07

Re: Айбокс Банк

З айбокскард можна відкрити конвертодепо?
Щомісячний ліміт по соціальному долару обнуляється 01.03, чи 30 днів від попереднього відкритого депо?
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:09

  ziks написав:З айбокскард можна відкрити конвертодепо?
Щомісячний ліміт по соціальному долару обнуляється 01.03, чи 30 днів від попереднього відкритого депо?

Нет, только с некарточного 2620
1.03
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:24

  ziks написав:З айбокскард можна відкрити конвертодепо?
Щомісячний ліміт по соціальному долару обнуляється 01.03, чи 30 днів від попереднього відкритого депо?


Можно
Но, судя по отзывам, у них лимиты, комиссии и прочее отличается от отделения к отделению
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:33

  ziks написав:З айбокскард можна відкрити конвертодепо?
Щомісячний ліміт по соціальному долару обнуляється 01.03, чи 30 днів від попереднього відкритого депо?

01.03
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