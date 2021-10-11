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банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:41

  la9 написав:А кому сколько удавалось сдернуть с айбокскарда, например, за день?

За день дёргал суммарно до 30К, предварительно подняв лимит в приложении. Сенс, Моно, ПУМБ, УкрСиб. СМСки за 5 грн., естественно, подключены.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:43

  emeta написав:
  la9 написав:А кому сколько удавалось сдернуть с айбокскарда, например, за день?


Стягивать с iboxcard можно только с подключенной услугой СМС-инфо за 5грн?
Никто не пробовал, видать. Все свинорылят)

Я смс оставил, 5 грн. "огромные деньги" на сегодня. Или я просто не истинный свинорыл :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:30

  emeta написав:
  la9 написав:А кому сколько удавалось сдернуть с айбокскарда, например, за день?


Стягивать с iboxcard можно только с подключенной услугой СМС-инфо за 5грн?
Никто не пробовал, видать. Все свинорылят)

Без подключенного смс не стягивается. Проверено
la9
 
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